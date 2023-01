Huumekuskeille vaaditaan kovempia rangaistuksia

Yhteensä 31 kansanedustajaa vaatii nykyistä kovempia rangaistuksia huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaneille eli niin sanotuille huumekuskeille.

Jättämässään kirjallisessa kysymyksessä he katsovat, että huumausaineiden mitoitusten puuttuminen laista on vesittänyt monet seuraamukset huumekuskien törkeimpien tekojen osalta. Samalla he huomauttavat, että rattijuopumuksen kannalta rikoslaki on selkeä, koska alkoholin vaikutuksena ajamisessa on käytössä promilleraja.

Kirjallisen kysymyksen laittoi alulle kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.).

– Huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaminen on yleistynyt, mutta huumeratteja käsittelevään lakiin on jäänyt porsaanreikä. Törkeän huumeratin tunnusmerkistö on tulkinnanvaraista, jonka vuoksi törkeistä huumerateista tuomitaan usein liian kevyesti, Kemppi sanoo tiedotteessa.

Koska huumausaineiden määrille ei ole rikoslaissa annettu merkitystä, muuttuu tuomioistuimissa törkeäkin huumausaineista johtuva rattijuopumus Kempin mukaan helposti tavalliseksi rattijuopumukseksi riittävän näytön puuttuessa.

– Tämä palaute tuli minulle suoraan käräjäoikeuden tuomareilta ja nyt yritämme yhdessä korjata tilanteen. Toivon ministeriltä asiaan ymmärrystä, Kemppi toteaa.

Hän esittää käyttöön otettavaksi mallia, jossa huumaus- ja lääkeaineiden kohdalla määriteltäisiin verikokeissa todettavat pitoisuudet ja niiden vastaavuus alkoholin promillemääriin ja näistä johdettaviin rattijuopumusrikoksen vakavuusasteisiin.

– Käytännössä ongelma loppuisi, jos kymmenen tavallisimman huumausaineen osalta tehtäisiin taulukko pitoisuuksista. Amfetamiini yksissään on ylivoimaisesti eniten testeissä näkyvä huume, Kemppi lisää.

– Tämä porsaanreikä laissa on muodostunut jo kaksikymmentä vuotta sitten. Huumausaineiden vaikutuksena alaisena ajaminen lisättiin liikennerikoksiin vuonna 2002. Tuolloin ei vielä ollut saatavilla riittävästi tutkimusaineistoa huumausaineiden rangaistavuuden porrastamiseksi, jonka vuoksi huumekuskeille ei säädetty lainkaan promillerajojen kaltaisia raja-arvoja huumausaineiden pitoisuuksille, Kemppi sanoo.