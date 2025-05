Huumeiden käyttö huipussaan – THL varoittaa muuntohuumeen leviämisestä

”Peukun” eli muuntohuume alfa-PVP:n käyttö on jyrkässä kasvussa. Asia ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimuksesta. Alueelliset erot ovat kuitenkin merkittäviä, ja käyttö keskittyy voimakkaasti Etelä- ja Lounais-Suomeen.

– Alfa-PVP:n käyttö on moninkertaistunut viimeisten vuosien aikana esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Sen ongelmallinen käyttö on jatkuvaa, mikä näkyy jätevesitutkimuksissa tasaisina jäämämäärinä viikon eri päivinä. Alfa-PVP:tä käytetään myös korvaamaan perinteisempien huumeiden, kuten amfetamiinin käyttöä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeustoksikologian tiimipäällikkö Teemu Gunnar arvioi tiedotteessa.

Suurimpien Etelä- ja Länsi-Suomen kaupunkien lisäksi alfa-PVP:tä todettiin jätevesitutkimuksissa säännöllisesti jokaisena viikonpäivänä Hämeenlinnassa, Salossa, Huittisissa, Vihdissä, Porvoossa, Kotkassa, Seinäjoella, Savonlinnassa, Vaasassa ja Lappeenrannassa. Useissa Itä- ja Pohjois-Suomen kaupungeissa ainetta ei sen sijaan todettu mitattavia määriä. Muuntohuumeille onkin jätevesiseurannan perusteella tyypillistä, että ajalliset ja alueelliset käytön vaihtelut ovat suurempia kuin perinteisemmillä huumausaineilla.

Alfa-PVP on yleisin ja pisimpään laajalti päihdekäytössä esiintynyt uusi psykoaktiivinen aine Suomessa. Alfa-PVP luokiteltiin huumausaineeksi Suomessa vuoden 2013 lopussa.

Amfetamiinin ja kokaiinin käyttö lisääntynyt

Myös amfetamiinin ja kokaiinin vuonna 2024 mitatut käyttömäärät ovat monin paikoin mittaushistorian korkeimpia.

Amfetamiini on eniten käytetty stimulanttihuume valtaosassa maata. Kokaiinin käyttö painottuu voimakkaasti eteläiseen Suomeen, joskin sen käyttö on yleistynyt edelleen myös muualla Suomessa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella amfetamiinin ja kokaiinin käyttö on monin paikoin lisääntynyt vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2022, jolloin laaja jätevesitutkimus toteutettiin edellisen kerran.

– Amfetamiinin ja kokaiinin käyttömäärät ovat useissa kaupungeissa nousseet vuonna 2024 korkeammalle kuin koskaan. Kokaiinia havaittiin jo lähes kaikissa mittauskaupungeissa, mutta käyttömäärät olivat edelleen huomattavasti suurempia eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää.

Metamfetamiinin käyttö on edelleen keskimäärin vähäistä. MDMA:n eli ekstaasin käyttömäärissä ei ole suuria muutoksia, joskin osassa tutkimuskaupunkeja käyttö on selvästi lisääntynyt vuodesta 2022. Ekstaasin käyttömäärät ovat moneen muuhun huumeeseen verrattuna pysyneet varsin tasaisina vuodesta 2012 lähtien, jolloin valtakunnallinen jätevesitutkimus toteutettiin Suomessa ensimmäisen kerran.

