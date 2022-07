HUSin Lasse Lehtonen Ylellä: Olemme samassa korona-aallossa kuin muu Eurooppa

Euroopassa vallitseva koronavirusmuunnos BA.5 on muodostumassa hallitsevaksi myös Suomessa, kertoo Yle.

– Käytännössä vähintään kolme neljäsosaa HUS-alueella olevista tapauksista on BA.5-varianttia, joka on tarttuvin variantti Euroopassa tällä hetkellä. Olemme samassa aallossa kuin muukin Eurooppa. Euroopan tartuntatautivirasto varoitti jo toukokuussa, että BA.5-variantin lisääntyminen tulee lisäämään sairaanhoidon tarvetta ja koronaan liittyviä kuolemantapauksia, huomauttaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Ylelle.

Sen sijaan THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoo, että tilanne on stabiili ja huolta ei ole.

Salminenkin myöntää, että nyt varmistetut tartunnat eli 1500–2000 päivässä ovat ”jäävuoren huippu”. HUSin alueella on testaus vähäistä kevääseen verrattuna.

– Monta tuhatta positiivista tulee virallisissa testeissä joka viikko. Arvio on, että se on pieni osa kokonaismäärästä. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa on oman henkilöstön tartuntojen perusteella arvioitu, että oikea määrä voi olla kuusinkertainen, Lehtonen sanoo.

Tartuntamäärien nousu tarkoittaa myös vakavien tautitapausten lisääntymistä.