HUS-alueen korona- ja influenssaepidemiat rauhoittumassa

Epidemiatilanne koronaviruksen, influenssan ja rs-viruksen osalta on rauhoittumassa Uudellamaalla. Norovirusepidemia ovat edelleen käynnissä, mutta sekin on voimakkuudeltaan lievä, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Koronavirustartunnan saaneiden potilaiden määrä on HUSin sairaaloissa enää viidennes viime marraskuun huipputasosta. HUSin osastoilla oli perjantaina vain 23 koronaviruspotilasta, joista vain yksittäiset potilaat olivat hoidettavina koronavirusinfektion vuoksi ilman muuta syytä.

Vaikea koronavirustauti on kadonnut lähes kokonaan rokotusten antaman suojan myötä.

HUS-alueella BA.2.86 koronavirusmuunnos on noussut jo joulukuussa valtavirukseksi ja syksyn epidemian aiheuttaneen EG.5.-viruskannan (Eris) osuus tartunnoista on laskenut. BA.2.86-viruskanta ei ole ennakkoarvioista poiketen aiheuttanut uutta epidemia-aaltoa.

Koronavirustartuntoja esiintyy edelleen, mutta ne johtavat harvoin sairaalahoitoon. Myös terveyskeskussairaaloissa koronavirus- ja influenssaviruspotilaiden määrä on laskenut voimakkaasti.

RSV-epidemia jäämässä laimeaksi

Influenssaepidemia käynnistyi tavallista aikaisemmin, jo joulukuun alussa. Epidemian huippuviikot olivat vuoden vaihteessa ja epidemia on kääntynyt hiljalleen laskuun. Valtaviruksena on ollut influenssan A-alatyyppi.

Influenssatapauksia todetaan kaikissa ikäryhmissä, eniten yli 65-vuotiailla. Influenssapotilaiden määrä on puolittunut HUSin sairaaloissa edellisestä viikosta.

RS-virusepidemia on kääntynyt HUS-alueella laskuun ja jäämässä laimeaksi. Epidemia alkoi marraskuussa ja huippuviikot olivat vuodenvaihteessa.

RSV aiheuttaa vakavaa tautia alle 4-vuotiaille ja yli 65-vuotiaille, mikä on näkynyt myös näiden ikäryhmien sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden määrissä. RS-viruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on yhä hieman noussut. Potilaista kaksi kolmasosaa on pikkulapsia.

Myös ripuli- ja oksennustautia aiheuttava norovirusepidemia on alkanut ja sen odotetaan jatkuvan keväällä hengitystieinfektioepidemioita pidempään. Norovirus on aiheuttanut osastoepidemioita sairaaloissa ja hoivalaitoksissa.