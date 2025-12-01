Hurjat erot Suomen säässä – tänne luvataan pian jopa -30 astetta

Joulukuun alkupäivinä Etelä-Suomessa jatkuu yhä harmaa, leuto ja vetinen sää, kun taas pohjoisessa pakkanen paukkuu ja lumipyryäkin on odotettavissa. Lapissa voidaan tiistaina rikkoa kuluvan talven pakkasennätys, –31,6 astetta, kertoo Foreca.

Maanantain aikana matalapaine sadealueineen liikkuu Suomen yli kohti itää. Lunta pyryttää useampi senttimetri varsinkin itärajan tuntumaan, Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Näillä alueilla on syytä varautua huonoon tai jopa erittäin huonoon ajokeliin. Maan etelä- ja keskiosassa lauha sää jatkuu ja lämpöasteita on useita varsinkin etelärannikon tuntumassa.

Viimeiset lumi- ja räntäsateet väistyvät Pohjois-Pohjanmaalta maanantain kääntyessä tiistaiksi. Samalla pakkanen lähtee kiristymään kunnolla varsinkin Lapissa.

Ennusteen mukaan tiistaiyön aikana Lappi selkenee ja tuulet heikkenevät. Tämä johtaa välittömästi lämpötilan laskuun. On mahdollista, että tiistaiaamuna osassa Lappia on jo 30 asteen pakkasia.

Forecan mukaan näyttää siltä, että pakkanen voisi iltapäivän mittaan kiristyä vielä lisää. Tähän vuodenaikaan hyvin matalasta kulmasta lankeavalla auringonsäteilyllä ei ole vaikutusta päivälämpötiloihin, vaan lämpötila itse asiassa pyrkii maan pinnalla laskemaan aina, jos taivas on selkeä ja tuuli ei sekoita ilmaa.

Näin ollen kuluvan talven pakkasennätys, –31,6 astetta (Enontekiö lentoasema 25.11.), voi tiistain aikana mennä rikki useammallakin havaintoasemalla Lapissa. Kylmintä on Keski- ja Pohjois-Lapin laaksoalueilla.

Samaan aikaan etelässä eletään täysin päinvastaisissa tunnelmissa. Lämpötila on paikoin jopa yli 35 astetta korkeampi kuin Lapissa, ja paksu pilvipeite voi tihuttaa vähän vettä. Tiistai-illan kuluessa lämpötilan nollaraja kohoaa Pohjois-Pohjanmaalle ja vähitellen kohti Meri-Lappia.

Maan pohjoisosassa kannattaa tiistai-illasta alkaen varautua uuteen, sakeaan lumipyryyn. Lumisade leviää Perämereltä myöhään iltapäivällä ja kattaa suuren osan Lappia jo keskiviikkoyön aikana. Lunta pyryttää laajalti 10 senttiä, paikoin 15–20 cm.

Oulun pohjoispuolella ajokeli on petollisen liukas kuuraliukkauden ja lumentulon yhteisvaikutuksesta. Kun lauhempaa ja kosteaa ilmaa virtaa erittäin kylmille tienpinnoille, olosuhteet muuttuvat vaarallisen liukkaiksi.

Maanantaina aamulla päivitetyn sääennusteen mukaan kahtiajako säässä jatkuu tulevana viikonloppunakin, mutta vähitellen lämpötilaerot pohjoisen ja etelän välillä tasoittuvat. Pilvisessä säätyypissä pakkanen ei pääse pohjoisessa kiristymään enää niin voimakkaasti kuin joulukuun ensimmäisinä päivinä.

Loppuviikon aikana lämpötilan nollaraja on ennusteen mukaan laskeutumassa etelämmäs siten, että lauantaina itsenäisyyspäivänä pakkasta voi jo paikoin olla maan keskivaiheillakin. Hajanaiset lumisateet ovat mahdollisia siellä täällä, etelässä ja länsirannikolla sateet ovat myös vettä tai räntää.

Talvisempi trendi näkyy tämänhetkisessä ennusteessa alkavan sunnuntaina, mutta ennusteessa on vielä suurta epävarmuutta. Joulukuun toinen viikko voi kuitenkin olla edeltäjäänsä talvisempi varsinkin maan etelä- ja keskiosassa.