Hurjan Melissan tuuli puhaltaa jo 300 kilometriä tunnissa

Kategorian viisi myrsky Melissa on Weather Channelin mukaan kuudenneksi voimakkain koskaan tiedetty hirmumyrsky. Se oli iskemässä Jamaikan kaakkoisrannikolle alkuillasta Suomen aikaa, jolloin sen tuulen nopeus on mitattu 185 mailia eli 298 kilometriä tunnissa.

Yhdysvaltojen myrskymonitorointikeskus on varoittanut, että Jamaikalla voi syntyä nopeasti kehittyviä tulvia ja useita maanvyöryjä. Pääministeri Andrew Holness sanoi aiemmin The Guardianin mukaan, että Jamaikan itäosassa ei ole mitään infrastruktuuria, joka kestäisi kategorian viisi hirmumyrskyn. Ainoa, mitä köyhä saarivaltio voi tehdä, on keskittyä tuhoista toipumiseen.

Weather Channel kertoi tiistaina iltapäivällä, että alueministeri Desmond McKenzie on huolissaan: riittävän moni ei ole evakuoitunut Jamaikan rannikkoalueilta. Hänen mukaansa Jamaikan 880 myrskysuojasta vain 133 on otettu käyttöön. Weather Channel varoitti yleisöään myös siitä, ettei todennäköisesti pysty lähipäivinä tarjoamaan yleisölleen luotettavaa tietoa vahinkojen laajuudesta sillä tiedonsaanti tulee vaikeutumaan tai estymään.

Pääkaupunki Kingstonin kohdalle hurrikaani voi tuoda neljän päivän aikana vesisadetta jopa metrin. Vertailun vuoksi: Helsingissä lokakuun keskimääräinen sadekertymä on noin 7,3 senttiä.

Kun Melissa oli iskemässä Jamaikan kaakkoisille rannoille, julkaisi Yhdysvaltojen myrskymonitorointikeskus varoituksen. Siinä luki versaaleilla eli isoilla kirjaimilla: tämä on viimeinen tilaisuus suojata oma henkesi.

Alla olevalta videolta voit katsoa, miltä Melissa-hurrikaanin silmässä näytti lentokoneesta maanantaina.