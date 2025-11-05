Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kuvakaappaus (The First Separate Medical Battalion)

Hurja evakuointi robotilla, ajoi 64 kilometriä taisteluiden keskellä

  • Julkaistu 05.11.2025 | 15:45
  • Päivitetty 05.11.2025 | 15:56
  • Sota Ukrainassa
Haavoittunut ukrainalainen sotilas kuljetettiin turvallisesti omille linjoille.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan asevoimien Ensimmäinen erillinen lääkintäpataljoona suoritti hurjan ja ainutlaatuisen evakuointioperaation panssaroidulla suojuksella varustetulla robotilla eli miehittämättömällä maa-ajoneuvolla (UGV), kertoo Ukrainska Pravda.

Operaatiossa pelastettiin haavoittunut ukrainalainen sotilas, joka oli vihollisen hallitsemalla alueella 33 päivää loukkaantumisensa jälkeen.

Kuusi aiempaa yritystä hänen noutamisekseen epäonnistuivat, ja kuusi robottijärjestelmää menetettiin. Seitsemäs yritys onnistui lopulta, ja sotilas evakuoitiin miehitetyltä alueelta.

Menomatkalla robotti ajoi jalkaväkimiinan, joka vaurioitti yhtä sen pyöristä. Se jatkoi silti tehtäväänsä. Paluumatkalla venäläinen drooni hyökkäsi robotin kimppuun, mutta panssaroitu suojus suojasi haavoittunutta sotilasta estäen lisävammat.

Robottijärjestelmä kulki yhteensä 64 kilometriä, joista 37 kilometriä vaurioituneella pyörällä.

Evakuoitu sotilas kuljetettiin turvallisesti omille linjoille, ja hänelle annettiin lääkintähoitoa. Sotilaan tila on nyt vakaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)