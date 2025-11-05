Hurja evakuointi robotilla, ajoi 64 kilometriä taisteluiden keskellä

Ukrainan asevoimien Ensimmäinen erillinen lääkintäpataljoona suoritti hurjan ja ainutlaatuisen evakuointioperaation panssaroidulla suojuksella varustetulla robotilla eli miehittämättömällä maa-ajoneuvolla (UGV), kertoo Ukrainska Pravda.
Operaatiossa pelastettiin haavoittunut ukrainalainen sotilas, joka oli vihollisen hallitsemalla alueella 33 päivää loukkaantumisensa jälkeen.
Kuusi aiempaa yritystä hänen noutamisekseen epäonnistuivat, ja kuusi robottijärjestelmää menetettiin. Seitsemäs yritys onnistui lopulta, ja sotilas evakuoitiin miehitetyltä alueelta.
Menomatkalla robotti ajoi jalkaväkimiinan, joka vaurioitti yhtä sen pyöristä. Se jatkoi silti tehtäväänsä. Paluumatkalla venäläinen drooni hyökkäsi robotin kimppuun, mutta panssaroitu suojus suojasi haavoittunutta sotilasta estäen lisävammat.
Robottijärjestelmä kulki yhteensä 64 kilometriä, joista 37 kilometriä vaurioituneella pyörällä.
Evakuoitu sotilas kuljetettiin turvallisesti omille linjoille, ja hänelle annettiin lääkintähoitoa. Sotilaan tila on nyt vakaa.
— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 4, 2025