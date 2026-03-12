Hurja ennuste öljyn hinnasta – ”Tätä ei voi pysäyttää”

Öljyn hinta voi kääntyä tuntuvaan nousuun Iranin sodan takia, asiantuntijat arvioivat. Yhdysvaltalaisen pääomasijoitusyhtiö Carlyle Groupin Jeff Currie arvioi televisiohaastattelussa, että raakaöljyn hinnan nousua ei voida enää pysäyttää millään poliittisilla toimilla.

Kansainvälinen energiajärjestö on suostunut vapauttamaan 400 miljoonaa tynnyriä hätäöljyvarannoista. Tämä on historiallisen suuri toimenpide, jonka tavoitteena on hillitä Lähi-idän konfliktin aiheuttamaa hintapiikkiä. Asiantuntijoiden mukaan tämäkin tulee riittämään vain hyvin rajalliseksi ajaksi.

Vaikka erilaisilla toimilla hintakehitystä voidaan yrittää hillitä, mitkään toimet tuskin estävät öljyn tuntuvaa hinnannousua. Raakaöljyn hinnan raju nouse tulee näkymään kuluttajille esimerkiksi polttoaineiden hintojen nousuna.

– Tämä on oikea viitekehys, koska matematiikka on yksinkertaista. Saatamme olla hieman eri mieltä luvuista, mutta matematiikka on järkkymätöntä. Häiriö on valtava ja vaikutus kasvaa joka päivä, S&P Global Energyn varatoimitusjohtaja Roger Diwan kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Öljyn hinnannousun taustalla on Lähi-idän kiristynyt tilanne. Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun 28. päivä, jonka jälkeen raakaöljyn hinta on noussut jopa 40 prosenttia ja ylittänyt 100 dollarin tynnyrihinnan rajan. Tällä viikolla hinta on kuitenkin hieman laskenut.

Iran varoitti öljyn raakahinnan voivan nousta konfliktin seurauksena jopa 200 dollariin. Maan asevoimat on miinoittanut Hormuzinsalmea ja hyökännyt useita rahtialuksia vastaan. Yli kymmenen laivaa on kärsinyt vaurioita Persianlahdella helmikuun lopun jälkeen.

Hormuzinsalmi on yksi maailman tärkeimmistä energiakuljetusten reiteistä. Arvioiden mukaan jopa noin viidennes maailman meritse kuljetettavasta raakaöljystä kulkee sen kautta päivittäin.