Hurja arvio: Öljyn kysyntä jatkaa kasvuaan vuosikymmeniä

Öljyn ja kaasun kysyntä kasvaa seuraavien 25 vuoden ajan, jos maailma ei muuta kurssiaan, arvioi kansainvälinen energiajärjestö (IEA). Asiasta uutisoi Financial Times.

Energiajärjestön mukaan uusi skenaario heijastaa hallitusten hiipuvaa sitoutumista ilmastonmuutokseen.

Tähän vuoteen asti kaikki järjestön mallinnukset olettivat fossiilisten polttoaineiden kulutuksen saavuttavan huippunsa kuluvalla vuosikymmenellä.

Keskiviikkona julkaistussa uusimmassa World Energy Outlook- raportissaan energiajärjestö toteaa, että nykyisellä kehityskululla öljyn ja kaasun kysyntä jatkaa kasvuaan, eikä hiilidioksidipäästöissä tapahdu merkittävää laskua.

Järjestö esitti skenaarion, jossa otettiin huomioon maiden muuttuva kanta ilmastotavoitteisiin sekä kasvava halu turvalliseen ja kohtuuhintaiseen energiaan ja sähköajoneuvojen kasvun hidastuminen.

– Ilmastonmuutoksen painoarvo kansainvälisessä energiapolitiikassa on vähenemässä nopeasti. Ja tämä tapahtuu samaan aikaan, kun vuosi 2024 oli historian kuumin vuosi, IEA:n johtaja Fatih Birol totesi FT:lle.

Raportti julkaistiin samaan aikaan kun maailman johtajat kokoontuvat Belémiin Brasiliaan COP30-ilmastokokoukseen. Raportin mukaan nyt on ”melkein varmaa”, että 1,5 asteen lämpeneminen ylitetään seuraavan vuosikymmenen tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa, ja keinot rajoittaa kehitystä ovat vähäiset.

Yhdysvallat on aiemmin arvostellut voimakkaasti ”öljynkulutuksen huipun” käsitettä pyrkiessään edistämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessaan.

Heinäkuussa Yhdysvaltain energiaministeri Chris Wright totesi, että IEA:n fossiilisten polttoaineiden mallinnus oli ”täydellistä hölynpölyä” ja väläytti maan vetävän tukensa järjestöltä. FT:n mukaan Yhdysvallat maksaa 14 prosenttia IEA:n budjetista.

Energiajärjestö ilmoitti, ettei se ole esittänyt uutta skenaariota vastauksena Yhdysvaltojen esittämään painostukseen.

IEA totesi, että tänä vuonna näkymiin liittyy ”laajempi epävarmuus”. Järjestö kertoo keskustelleensa arvionsa taustoista kaikkien jäsenmaiden kanssa.