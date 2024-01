Huonossa ajokelissä valtava kolarien suma – osallisina busseja, rekkoja ja kaksi poliisiautoa

Tieliikenteessä on aamupäivällä tapahtunut jo 14 erillistä onnettomuutta Helsingissä. Suurin osa on poliisin mukaan ollut peräänajoja. Osallisina on ollut useita henkilöautoja, busseja, rekkoja ja kaksi poliisiautoa.

Uudellamaalla onnettomuuksia tänään kello 12 mennessä on tapahtunut yhteensä 42 kappaletta.

Poliisille ilmoitettiin perjantaiaamuna alle 10 minuutin sisään kolmesta erillisestä Kehä lll:lla tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta tai vaarallisesta tilanteesta.

Kaksi onnettomuuksista oli pieniä henkilöautojen välisiä kolareita. Lisäksi Ala-Tikkurilan ja Jokiniemen liittymien välille jäi useita rekkoja jumiin, jotka aiheuttivat merkittävää liikennehaittaa noin 1,5 tunnin ajaksi.

Myös Helsingissä Roihuvuorentiellä tapahtui usean ajoneuvon liikenneonnettomuus perjantaina noin kello 9 aikaan. Hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan kaksi henkilöautoa kolaroi tapahtumapaikalla ja poliisi lähti paikalle selvittämään tilannetta.

Poliisin selvittäessä tapahtumien kulkua ajoi bussi kahden aiemmin kolarissa olleiden henkilöautojen perään. Tämän seurauksena kolariautot työntyivät kohti tehtävää suorittamassa ollutta poliisiautoa. Poliisiautoon tuli peltivaurioita. Tämän jälkeen kolaroituja autoja päin ajoi vielä yksi auto ja hetkeä myöhemmin toinen bussi.

Myös toisessa kolarissa, jossa poliisiauto sai peltivaurioita, oli partio tapahtuma-aikaan selvittämässä liikenneonnettomuutta Kehä lll:lla. Kumpikin onnettomuus tapahtui, kun alkuperäiseen kolariin osui uusi auto, joka puolestaan työnsi muita ajoneuvoja poliisiautoa päin.

Ajokeli on ollut onnettomuuksien aikaan erittäin huono. Tie on ollut paikoitellen liukas, ja sankka lumipyry on vaikeuttanut ajonäkyvyyttä. Tämän hetkisen tiedon mukaan onnettomuuksissa ei ole ollut vakavasti loukkaantuneita.

Poliisi haluaa muistuttaa, että suurien nopeuksien ajoväylillä peräänajokolarin sattuessa turvallisinta on pysyä auton sisällä turvavyö kiinnitettynä. Autosta poistuminen voi aiheuttaa uusia vaaratilanteita.

Huonon ajokelin takia liikenteessä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta ja pitää huolta turvaväleistä.