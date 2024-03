Huonokuntoiset tiet voivat aiheuttaa rengasrikon

Tiet ovat nyt harvinaisen huonossa kunnossa ja isoja kuoppia on runsaasti, Nokian renkaat varoittaa tiedotteessa. Autoilijat saavat olla liikenteessä tarkkana, sillä kuoppaan ajossa renkaat ja vanteet voivat joutua koville ja esimerkiksi renkaiden ohjauskulmat saattavat vääristyä.

Myös pahempia vahinkoja sattuu, jos syvään kuoppaan ajaa liian kovalla nopeudella. Seurauksena voi olla jopa rengasrikko.

Routavauriot ovat talven jälkeen tavallisia, ja tänä vuonna tiet vaikuttavat olevan erityisen huonossa kunnossa. Routavauriota syntyy, kun vesi pääsee valumaan asfaltin pienten huokosten läpi syvemmälle päällysteen sisään. Lämpötilan vaihdellessa lämpöasteiden ja pakkasen välillä vesi jäätyy. Jäätyessään se laajenee ja aiheuttaa routavaurioita.

Kun routavaurioita on paljon, autoilijan on vaikea välttää niihin ajamista. Usein syvän kuopan väistäminen on myös mahdotonta vastaan tulevan liikenteen vuoksi.

Usein autoilija selviää pelkällä säikähdyksellä auton jysähtäessä syvään kuoppaan. Kuoppaan ajaessa rengas ja vanne voivat joutua koville. Jos kuoppaan ajaa liian suurella nopeudella, seurauksena voi olla rengasrikko.

Tavallisinta on, että auton ohjauskulmat menettävät säätönsä. Merkittävästi vääristyneet ohjauskulmat viestittävät auton ajajalle selvästi, että kaikki ei ole kunnossa.

– Auto voi puoltaa joko oikealle tai vasemmalle tai ajaminen voi tuntua yleisesti ottaen epävakaalta. Renkaiden vaihto kesärenkaisiin on pian käsillä ja ennen renkaiden vaihtoa on hyvä tarkistaa, etteivät talvirenkaat ole kuluneet epätasaisesti, Nokian Renkaiden teknisen asiakaspalvelun päällikkö Matti Morri kertoo tiedotteessa.