Huomioi nämä laittaessasi kesämökin talviteloille

Usein mökkimurrot paljastuvat vasta keväällä uuden mökkikauden alkaessa, jos mökillä ei käydä syksyn ja talven aikana. Siksi juuri nyt mökkikauden päättymisen kynnyksellä on syytä varautua huolellisesti, sanoo POP Vakuutus.

Mökin omistajien on hyvä kiinnittää huomiota ympäristöönsä jo mökillä ollessaan ja tarkkailla mahdollisia epäilyttäviä liikkeitä alueella. Mökeillä voidaan myös käydä asustelemassa ilman, että mökistä varsinaisesti viedään mitään.

– Murtojen tutkinta voi osoittautua haastavaksi, sillä ne tapahtuvat usein silloin, kun mökki on tyhjillään, eikä ympäristöön jää välttämättä mitään selviä jälkiä. Tällaiset murrot saattavat paljastua vasta kuukausien kuluttua, jolloin tarkkaa ajankohtaa on vaikea määrittää, POP Vakuutuksen palvelujohtaja Tommi Lehmusvirta kertoo tiedotteessa.

POP Vakuutukselta rikosilmoitus neuvotaan tekemään aina, vaikka murrosta olisi selkeästi jo kulunut aikaa ja tapausta ei ehdittäisi poliisin resurssein tutkia.

Myös yllättävä omaisuus voi päätyä varkaiden saaliiksi

Romumetalli, vanhat koneenosat tai käyttökelpoiset rakennustarvikkeet voivat päätyä mukaan kuormaan, jos ne ovat helposti saatavilla.

Kierrätysarvo ja jälleenmyyntimahdollisuus tekevät niistä houkuttelevia erityisesti silloin, kun mökki näyttää pitkään tyhjillään olleelta.

– Mahdollisuuksien mukaan kuljettaisin jälleenmyyntiarvon omaavat esineet mukanani pois mökiltä silloin, kun siellä ei oleskella pidempiaikaisesti, ja kierrättäisin sellaisen materiaalin, jolla ei itselle ole enää käyttöä, Lehmusvirta toteaa.

Myös hieman yllättäen polttopuut voivat kelvata saaliiksi, koska ne ovat arvokkaita etenkin talvikaudella, jolloin lämmitystarve on suurimmillaan. Polttopuun kysyntä on jatkuvaa ja varastaminen on suhteellisen helppoa.

POP Vakuutuksen vinkit vapaa-ajan asunnon suojaamiseen varkailta

• Tarkista lukot ja ikkunat: Tarkista, että kaikki ovet ja ikkunat ovat kunnolla lukittuja ja ehjiä.

• Vie ainakin arvotavarat mukanasi: Vie kaikki arvokkaat esineet, kuten elektroniikka, työkalut ja korut, mukanasi.

• Älä jätä romumetallia tai polttopuita näkyville: Myös vanhat koneenosat, rakennustarvikkeet, halkopinot ja muut käyttökelpoiset materiaalit voivat houkutella varkaita. Siirrä ne lukittuun tilaan tai piiloon näkyviltä.

• Jätä mökki asutun näköiseksi: Jätä joitakin esineitä tai merkkejä, jotka viittaavat siihen, että mökki on säännöllisesti käytössä.

• Pyydä mökkinaapuri apuun: Jos mökilläsi on naapureita, pyydä heitä pitämään mökkiä silmällä ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta.

• Vakuutus: Varmista, että mökkisi on asianmukaisesti vakuutettu. Tarkista vakuutuksen ehdot ja varmista, että se kattaa myös murtovarkaudet.

• Merkitse omaisuutesi: Merkitse arvokkaat esineet ja kirjaa niiden sarjanumerot ylös. Tämä voi auttaa poliisia palauttamaan varastettuja esineitä, jos ne löytyvät.

• Hanki hälytysjärjestelmä ja/tai käytä valvontakameroita: Asenna mökkiisi hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaa mahdollisista pitkäkyntisistä.

• Käytä liiketunnistimia ja valoja: Asenna ulkovalot, joissa on liiketunnistin, jotta valot syttyvät, kun joku liikkuu mökin läheisyydessä. Tämä voi pelästyttää varkaat ja kiinnittää naapureiden huomion.