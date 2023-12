Huomioi nämä, jos aiot sijoittaa kryptovaluuttaan

Avoimeen lähdekoodiin perustuvan virtuaalivaluutta bitcoinin arvo on noussut tänä vuonna noin 140 prosenttia.

Virtuaali- eli kryptovaluuttoihin sijoittaminen on kasvussa. Esimerkiksi LähiTapiolan viime vuonna teettämän kyselytutkimuksen mukaan seitsemän prosenttia kertoi sijoittaneensa bitcoiniin tai muihin virtuaalivaluuttoihin. Määrä on selvässä kasvussa.

Samaan aikaan virtuaalivaluuttoihin liittyy runsaasti riskejä ja toisaalta epäluuloa ja väärääkin tietoa.

Jos kryptovaluuttaa, esimerkiksi bitcoinia harkitsee sijoituskohteeksi, ensimmäisenä pitäisi miettiä mihin on oikeasti sijoittamassa, mikä tämä sijoituskohde on, ja miten sijoituskohteen voi olettaa toimivan, pohjustaa kryptovaluuttojen välittäjä Coinmotionin asiakkuus- ja tutkimusjohtaja Thomas Brand Verkkouutisille.

Hurja hintavaihtelu

Vuonna 2009 lanseeratun, avoimeen lähdekoodiin perustuvan bitcoinin hintavaihtelut ovat olleet hurjia. Kuluvan vuoden aikana bitcoinin arvo on noussut noin 140 prosenttia 40000 dollarin tuntumaan.

Viime vuosi tarjosi kuitenkin kryptosijoittajille kylmää kyytiä, kun esimerkiksi bitcoinin arvo laski noin 64 prosenttia. Kryptovaluuttojen hintaheilunta eli volatiliteetti on ollut hyvin nopeaa ja tapahtunut myös ilman selkeää syytä.

Bitcoinin arvon kehitys 2009-2023

Arvonmuodostus – kolme näkökulmaa

Mitä bitcoinin arvonmuodostuksesta voidaan todeta?

Bitcoin ei ole arvopaperi, kuten pörssissä kaupankäynnin kohteena oleva osake. Bitcoin on synteettinen hyödyke. Bitcoinille ei voi laskea sisäistä arvoa, kuten pörssissä noteeratun yhtiön osakkeelle, koska bitcoinilla ei ole kassavirtaa. Bitcoinin taustalla ei myöskään ole varantoerää, kuten esimerkiksi kullalla tai siihen pohjautuvilla finanssituotteilla.

Brandin mukaan isossa kuvassa kaikkein tärkeimpiä vertailukohtia on miettiä bitcoinia makrotaustaa vasten. Hän nostaa esiin kolme eri näkökulmaa: kasvavan velkaantumisen, geopolitiikan ja varallisuuden siirtymän.

– Ensinnäkin velkavuoret jatkavat kasvuaan ja julkinen velkaantuminen jatkuu. Velkatasot ovat globaalisti ennätyksellisen korkeita. Korkomenot kasvavat ja talouden kasvuvauhti hidastuu. Velka pitää rahoittaa ja ainut tapa siihen on käytännössä monetisoida julkiset alijäämät. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahaa luodaan lisää sekä valtiollisella että yksityisellä tasolla.

– Toisaalta geopoliittiset jännitteet ovat kasvaneet, esimerkiksi Venäjän hyökättyä viime vuonna Ukrainaan. Venäjän keskuspankin ulkomaiset varantoerät jäädytettiin ja Venäjä erotettiin kansainvälisestä Swift-maksujärjestelmästä. Esimerkiksi Kiinan, Turkin ja Venäjän kasvavat kultavarannot eivät ole sattumaa. Keskuspankit ja valtiot reagoivat muutoksiin, Brand jatkaa.

– Kolmanneksi meillä on käynnissä massiivinen ylisukupolvinen varallisuuden siirtymä eli käytännössä biljoonia (tuhansia miljardeja) euroja siirtyy ikääntyviltä sukupolvilta nuoremmille. Nuoret suhtautuvat lähtökohtaisesti kryptovaroihin vanhempia myönteisemmin.

Brandin mukaan esimerkiksi rahapolitiikan ja korkotason seuraaminen on yksi tulevan vuoden kiinnepiste, joka vaikuttaa myös bitcoinin hintaan.

Bitcoinin ETF-rahastolle hyväksyntä?

Sen lisäksi seurannassa on myös, saako pörssinoteerattu bitcoinin ETF-rahasto hyväksynnän Yhdysvalloissa.

Bitcoin on löytänyt yhä enemmän paikkansa perinteisten sijoittajien salkuista. Brandin mukaan käännepiste on tapahtunut tämän vuoden aikana.

Sen taustalla on maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin kesällä tekemä ilmoitus yhtiön tavoitteesta lanseerata niin sanottu spot bitcoin ETF eli käytännössä suuri pörssinoteerattu rahasto, josta voi ostaa bitcoinia.

Tämä on Brandin mukaan selkeästi myös yksi bitcoinin hinta-ajuri. BlackRockin ilmoituksen jälkeen bitcoinin arvo on ollut reippaassa nousussa. Päätöstä spot bitcoin ETF -hakemuksen hyväksymisestä odotetaan ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

– Tällä hetkellä bitcoin on ollut varsinkin yhdysvaltalaisille institutionaalisille sijoittajille hieman vaikea lähestyä, koska ei ole ollut selvästi säädeltyä arvopaperinomaista tuotetta. Kaikki tuotteet eivät ole ETF-muotoisia. Bitcoinin pörssinoteerattu ETF-rahasto on toteutuessaan monelle varainhoitajalle puuttuva palanen, miten päästä käsiksi näihin omaisuuseriin, Brand avaa päätöksen merkitystä.

Valtaosa bitcoineista louhittu

Bitcoinin lukumäärä ei lähdekoodin mukaan voi ylittää 21 miljoonaa kappaletta. Tästä valtaosa noin 93 prosenttia on jo louhittu.

Brandin mukaan ensi vuonna koittaa niin sanottu lohkotuen puoliintuminen, joka tarkoittaa, että uutta bitcoinia vapautuu louhinnan tuloksena entistä vähemmän kiertoon ja uuden bitcoinin määrä on entistä pienempi suhteessa louhittuun varantoon.

– Tällä hetkellä louhitaan päivittäin noin 900 bitcoinia, kun ensi vuoden huhtikuussa määrä puoliintuu 450:een päivittäin. Bitcoinia tulee vähemmän louhinnan kautta tarjolle. Jos kysyntä pysyy samana, niin hintaliikkeen pitäisi olla bitcoinia omistavan kannalta myönteinen.

Toisistaan poikkeavia näkemyksiä

Kryptovaluutat herättävät ihmisten mielissä edelleen monia toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Monet pitävät bitcoinia ’mielenkiintoisena sijoituskohteena’, kun taas toiset pitävät sitä ’vanhana teknologiana’, ’kehittymättömänä’ ja ’rahanpesua varten luotuna’.

– Bitcoin on käynyt läpi monta kehityskaarta vuoden 2009 lanseerauksesta lähtien. Aluksi on ajateltu, että tämä on rikollisten rahaa, sitten että se on kupla, sittemmin se on esimerkiksi mielletty yhdeksi lohkoketjuteknologian ilmentymäksi. Olisiko viimein aika tarkistuttaa aiempia näkökulmia? En pidä bitcoinin hintaliikettä itsessään kovin mielenkiintoisena, vaikka se monia kiehtookin, vaan sitä taustaa vasten, onko tässä jotain järkeä tai käyttökohde, koska monet ihmiset ja maailmanluokan varainhoitajat ovat kiinnostuneita bitcoinista, Brand pohtii.

Perinteisesti bitcoin on mielletty hyvin riskialttiiksi ja spekulatiiviseksi sijoituskohteeksi.

– Bitcoin on hyvin siirrettävää ja helposti jaettavaa. Sitä ei voi väärentää eikä sitä voi laskea liikkeelle enemmän kuin 21 miljoonaa kappaletta, Brand kuvailee.

Tyypilliset sijoittajat

Brandin mukaan perinteinen kryptovaluutoista kiinnostunut vähittäissijoittaja on teknologiasta ja innovaatioista kiinnostunut nuorehko mies. Toista ääripäätä edustavat ammattimaiset sijoittajat, jotka ovat kokeneita ja tuntevat kaikki omaisuuslajit ja ovat sijoittaneet niihin laidasta laitaan.

Kryptovaluuttaan sijoittavan on hyvä tiedostaa ja varautua siihen, että kohteeseen liittyy paljon voimakasta hintaheiluntaa. Brand muistuttaa, että sijoittamista harkitsevan on tärkeä tehdä perusteellinen oma taustatyö eli selvittää mihin kohteeseen on sijoittamassa, millaiset markkinat kohteella on, ja miten iso osa omista varoista on järkevää sijoittaa kohteeseen.

Bitcoinin lisääminen sijoitussalkkuun lisää riskiä ja hintaheiluntaa mutta myös nostaa tuotto-odotusta.

– Näkyvää hajautushyötyä saa jo ohjaamalla yhden prosentin salkun kokonaisarvosta bitcoiniin. Ennen sijoituspäätöstä kannattaa pohtia esimerkiksi sitä, kuinka pitkä oma horisontti, kuinka usein tasapainottaa salkkua, mitä omaisuusluokkaa bitcoinilla ollaan korvaamassa ja miten säilytyksen hoitaa, Brand sanoo.

Riski ja hintaheilunta korkealla

2010-luvulla bitcoin on ollut parhaiten tuottanut omaisuuserä. Samaan aikaan tosiasia on se, että kukaan ei pysty sanomaan bitcoinin tulevasta hintakehityksestä mitään varmaa.

Bitcoinin riskimittarit ja hintaheilunta ovat huomattavasti muita omaisuuseriä korkeammalla. Bitcoin on myös kokenut kolme merkittävää vuositason romahdusta: 2014, 2018 ja 2022, jolloin sen arvo on enemmän kuin puolittunut. Toisaalta bitcoinin nousut ovat olleet todella hurjia, esimerkiksi vuonna 2020 se nousi yli 300 prosenttia ja vuonna 2017 peräti yli 1300 prosenttia.

Brand muistuttaa, että velalla ei missään nimessä kannata sijoittaa kryptovaluuttoihin.

– Minusta vähittäissijoittajan ei kannata hankkia kryptovaroja velkavivulla. Tuloksena voi olla pahoja pettymyksiä ja pahimmillaan taloushuolia, hän muotoilee.

23000 kryptovaluuttaa

Kryptovaluutoissa on tärkeä erottaa myös se, että on olemassa bitcoin ja sitten kaikki muut kryptovaluutat. Talouslehti Forbesin mukaan erilaisia kryptovaluuttoja oli maaliskuussa lähes 23000 ja niiden markkina-arvo oli kaikkiaan yli biljoona – eli tuhat miljardia – dollaria.

Brand muistuttaa, että muilla kryptovaluutoilla on hyvin erilainen riskiprofiili verrattuna bitcoiniin. Periaatteessa kuka tahansa voi myös luoda oman kryptovaluutan. Osassa kryptoista kaupankäynti on hyvin heikkoa, minkä takia ne ovat erittäin epälikvideja.

– Jos sijoittaa muihin kryptoihin, pitää ymmärtää, että niiden arvoajurit poikkeavat bitcoinista. Muut kryptovaluutat eivät kuitenkaan ole bitcoinista riippumattomia. Monien kryptovarojen korrelaatio bitcoinin hinnan suhteen on hyvin voimakas. Enemmän tai vähemmän lähes kaikkien kilpailevien kryptovarojen hinta menettää säännönmukaisesti arvoaan bitcoinin suhteen, Brand kertoo.

Brandin mukaan volatiliteetin hahmottaminen on kryptosijoittamisessa erityisen tärkeää.

– On tärkeä hahmottaa, miten volatiliteetti toimii, ja miten se istuu salkkuun, kuinka ison määrän kohdetta ostaa ja millä aikavälillä. Haluaako ostoksen tehdä kerralla vai kerran kuussa tietyllä summalla muutaman vuoden aikana. Sijoituspäätöksiä on tärkeä tehdä ajan kanssa.

Toiminnan filosofia?

Brandin mielestä bitcoinin toiminnan filosofiaa ei ratkaista älyllisessä debatissa, vaan jokapäiväisessä todellisuudessa.

– Bitcoinilla on hinta, joka on yli nollan ja se tuottaa lohkon noin kymmenen minuutin välein ja siirtää joka päivä miljarditolkulla arvoa. Länsimainen näkökulma on, että bitcoin on sijoituskohde. Tämä on eri todellisuus kuin se, mitä hyperinflaation kourissa olevan valtion asukas, esimerkiksi argentiinalainen kohtaa. Pankkipalvelut voivat olla länsimaiden ulkopuolisissa autokratioissa vaillinaiset ja ihmisillä ei välttämättä ole mahdollisuutta sijoittaa, Brand avaa bitcoiniin liittyviä näkökulmia.

Euroopan parlamentti hyväksyi huhtikuussa lakipaketin, joka tiukentaa kryptoalan sääntelyä.

Toimialalle lakipaketti

Euroopan parlamentti hyväksyi huhtikuussa niin sanotun MiCA-lakialoitteen, joka parlamentin mukaan loisi kryptovarojen valvonnalle, kuluttajansuojalle sekä ympäristövastuullisuudelle yhtenäiset säännöt, joilla torjuttaisiin markkinoiden manipulointiyrityksiä ja talousrikoksia.

Uusi lakipaketti tiukentaa toimialan sääntelyä, sillä säännöt kattavat muun muassa avoimuus- ja tiedonantovaatimukset, kryptovarapalvelujen tarjoajat ja asiakkaiden suojaamisen. Eurooppa-tason raamitus tuli voimaan kesäkuussa ja sitä ryhdytään soveltamaan vuosien 2024 ja 2025 vaihteessa.

– Tällä luodaan tarkka sääntelykehikko siitä, mitä toimijat saavat tehdä, miten kryptovaroihin suhtaudutaan, ja miten niitä voi laskea liikkeelle. Tämä avaa perinteisille toimijoille uuden tavan tehdä bisnestä. Sen voimaantulo on myönteistä siinä mielessä, että se tuo vakautta ja hyvin samanlaisen pelikentän kaikille eurooppalaisille toimijoille, Brand arvioi.

Brandin mukaan vielä ei kuitenkaan olla niin pitkällä, että kryptovaroihin suhtauduttaisiin suuren yleisön keskuudessa yhtenä omaisuuseränä muiden joukossa. Ihmiset tuntevat edelleen paljon epävarmuutta ja epäilyksiä kryptovaluuttoja kohtaan.

-Toimivat rahansiirtopalvelut ja pankit ovat meille länsimaissa arkipäivää. Entä jos sellaisia palveluita ei ole käytettävissä? Avoimet, sensuroimattomat, luottamusvapaat verkot ovat peruste, miksi bitcoin toimii ja on arvokasta.