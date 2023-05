Huoli Venäjällä: Iskut tuhoavat joukkojen huoltoa

Venäläinen tunnettu kommentaattori on ottanut voimakkaasti kantaa Ukrainassa käytävään sotaan. Hän on huolissaan siitä, mitä Ukrainan tulevilla vastaiskuilla yritetään saavuttaa. Kommentaattorin mukaan Ukraina iskee ensi viikolla.

BBC:n Venäjän televisiota seuraava toimittaja Francis Scarr on nostanut Twitterissä esiin venäläisen NTV-kanavan Mesto vstrechi -keskusteluohjelman jakson.

Jaksossa muun muassa Boris Jeltsinin hallituksessa neuvonantajana toiminut Andrei Fjodorov esittää syvän huolensa Ukrainan mahdollisista ”raskaista ohjusiskuista.” Niillä pyritään hänen mukaansa rampauttamaan Venäjän joukkojen huoltoinfrastruktuuri.

– He [ukrainalaiset] ovat asettaneet ensi viikosta lähtien tavoitteeksi tehdä mahdollisimman paljon vahinkoa Venäjän logistisille järjestelmille, ammusvarastoille, polttoainevarastoille ja niin edelleen.

Vaikka Fjodorov ei positiiviseen sävyyn puhukaan Ukrainasta, hän joutuu melkein jopa kehumaan heitä.

– Sotilaallisesta näkökulmasta he tekevät kaiken täysin oikein.

Pundit Andrei Fyodorov warns that next week Ukraine will start large-scale missile strikes on Russian arms and fuel depots in order to destroy the army’s supply infrastructure pic.twitter.com/7UJWlBH6Vr

