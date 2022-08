Huoli vastahyökkäyksestä: Jalkaväen eteneminen tulee kalliiksi

Ukrainalle lähetetyn sotilasavun sisältö on muuttunut huomattavasti kevään ja kesän aikana.

Sodan alkuvaiheessa puolustajille toimitettiin pääasiassa lyhyen kantaman ilma- ja panssarintorjunta-aseita sekä käsiaseita, suojaliivejä ja kypäriä. Panssarivaunujen ja panssariajoneuvojen toimitukset kiihtyivät huhti–toukokuussa, mutta tahdin kerrotaan tähän jälkeen hidastuneen.

Forbes-lehden mukaan Ukrainalle on toimitettu noin 200 kappaletta M113-panssariajoenuvoja, satoja muita ajoneuvoja ja 50 panssaroitua ambulanssia. Yhdysvaltain ohella muut länsimaat ovat antaneet puolustajille yli 300 taistelupanssarivaunua ja ainakin 500 panssaroitua ajoneuvoa.

Yhdysvaltain antaman tuen arvoksi on ilmoitettu 9,1 miljardia dollaria eli noin 8,8 miljardia euroa. Britannian tuki on noin 3,6 miljardia euroa ja EU:n kaksi miljardia euroa. Tämän lisäksi yksittäisistä EU-maista Puola on myöntänyt tukea 1,6 miljardin euron ja Saksa 1,2 miljardia euron arvosta.

Ukraina on saanut tukijoiltaan noin 250 kenttätykkiä, 300 panssarihaupitsia ja 40 lyhyen kantaman raketinheitinjärjestelmää.

Taisteluissa erityisen tärkeiksi muodostuneita pitkän kantaman asejärjestelmiä on toimitettu vasta alkukesän jälkeen. Ukraina on saanut käyttöönsä HIMARS-raketinheittimiä, uusia Mi-17-helikoptereita, partioveneitä, Harpoon-merimaaliohjuksia ja NASAMS-ilmatorjuntaohjuksia. Maan ilmavoimille on toimitettu tiettävästi yli 18 kappaletta Su-25-maataistelukoneita.

Analyytikko Volodymyr Dacenko arvioi Yhdysvaltain siirtäneen toimitusten painopisteen pelotevaikutuksen vahvistamiseen sen sijaan, että Ukrainalle annettaisiin hyökkäyksellisiä aseita. Osa asiantuntijoista on ihmetellyt, miksei maahan toimiteta enemmän panssaroituja ajoneuvoja, joita tarvittaisiin suuria määriä esimerkiksi Hersonin alueella valmisteltavassa vastahyökkäyksessä.

– Tällä hetkellä ukrainalaissotilaat käyttävät liikkumiseen lähinnä tavallisia avolava-autoja, jotka eivät tarjoa minkäänlaista suojaa nopeutensa lisäksi, Dacenko tviittaa.

Panssaroitujen ajoneuvojen riittämätön määrä voi lisätä jalkaväen tappioita ja vaikeuttaa operaatioiden toteuttamista.

Yhdysvallat on käyttänyt tähän mennessä vasta noin puolet kongressin myöntämästä 18 miljardin dollarin varauksesta sotilaalliselle tuelle. Asiantuntijoiden ohella myös esimerkiksi senaattori Thom Tillis on kehottanut vauhdittamaan tärkeiden asejärjestelmien ja erityisesti HIMARS-raketinheitinten toimituksia.