Huoli vanhuspalveluista: Ei auta velkarahakaan, kun tekevät kädet puuttuvat

Kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen kuvaa vanhuspalveluiden nykytilannetta epäinhimillseksi. Hän kirjoittaa asiasta Etelä-Suomen Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Hoivakotien vuoteet ovat hoitajapulan vuoksi jääneet tyhjilleen, mikä on johtanut terveydenhuollon päivystysten ja vuodeosastojen ruuhkautumiseen.

– Hoitajat ja omaishoitajat ovat entistä kuormittuneempia. Vuoroja tehdään hoitoalalla vajaalla työvoimalla, ja ylitöitä on paljon. Hoitoon pääsy on laajasti vaikeutunut muuallakin kuin vanhuspalveluissa. On ymmärrettävää, että hoitajat hakevat arvostusta työlleen työmarkkinapöydissä, Grahn-Laasonen toteaa.

Kokoomusedustaja kirjoittaa, että edessä on suuri haaste, joka ei ole pysyvästi ratkaistavissa velkarahalla.

– Valtion velkaantuminen vaarantaa palvelut tulevaisuudessa. Se on vastuutonta. Eikä auta velkarahakaan, kun tekevät kädet puuttuvat, hän sanoo.

– Edessämme on iso haaste, jotta ikääntyvä yhteiskuntamme voi turvata inhimilliset olosuhteet ja hyvän elämän edellytykset jokaiselle. Työ ei tule olemaan helppo, mutta tilanne on korjattavissa.

Keinoiksi Grahn-Laasonen listaa koulutusmäärien lisäämisen, kansainvälisen rekrytoinnin, hoitoalan veto- ja pitovoiman lisäämisen urapolkumalleilla, selkeällä johtamisella ja kirjaamisvelvoitteiden keventämisellä sekä työntekijöiden paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä.

Hänen mukaansa vanhusasianvaltuutetun huoli vanhusten kuntouttavien ja terveyttä edistävien palvelujen jäämisestä aluehallintouudistuksen jyrän alle tulee ottaa vakavasti.

– Kenenkään ei Suomessa pitäisi joutua pelkäämään ikääntymistä. Hoitoalan työvoimapulan taklaaminen on uusien hyvinvointialueiden vaikeimpia haasteita, kokoomusedustaja päättää.