Huoli leviää Venäjällä: Ukrainan vahvistukset saapuivat taisteluun

Venäjän tukemien Itä-Ukrainan separatistijoukkojen ex-komentaja Igor Girkin sanoo Wagner-palkkasotilaiden jatkavan hyökkäystään Soledarin pohjoispuolella Siverskin suuntaan.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella Wagner-joukot olisivat saaneet haltuunsa joitakin pieniä kyliä.

Girgin arvioi joukkojen edenneen sellaisissa paikoissa, joissa Ukrainan asevoimien vastarinta on ollut vähäisintä. Hän arvostelee Venäjän ilmavoimia ja sotilasjohtoa siitä, ettei Ukrainan joukkojensiirtoja ole pystytty estämään.

– Huolimatta ajoittaisesta tykistötulesta huoltolinjoja vastaan, on vihollinen pystynyt tuomaan vahvoja vahvistuksia Bahmutiin (kiitokset Venäjän ilmavoimille, jotka eivät pysty iskemään vihollisen etulinjan taakse ja yleisesti myös puolustusministeriölle, joka pystyy osumaan tiedustelun puutteiden vuoksi vain paikallaan oleviin kohteisiin Shahed-itsemurhalennokeilla, Igor Girkin kirjoittaa Telegramissa.

Ex-komentaja pitää selvänä, ettei Ukraina aio luopua Bahmutista ja vetäytyä uusiin puolustusasemiin.

– Tämän seurauksena Wagner joutuu taas rynnäköimään kohti kaupunkia (itse asiassa rynnäköt jatkuvat pienin taktisin saavutuksin), Girkin jatkaa.

Taistelut ovat jatkuneet viime päivinä kiivaina myös Avdiivkan, Vulhedarin ja Marjinkan ympäristössä. Venäjän kerrotaan kierrättäneen alueella raskaita tappioita kärsineitä yksiköitään.

According to Girkin's today's update, the Russians were unable to prevent Ukrainian reinforcements to Bakhmut, indicating Ukrainian resolve to hold the city. Other areas like Mar'inka, Avdiivka, Vuhledar – are under Ukrainian control.https://t.co/C302y2S5oP pic.twitter.com/re0wZrQXq2

— Dmitri (@wartranslated) February 3, 2023