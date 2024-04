Huoli leviää Italiassa: Cosa Nostra tekee paluuta

– Paluu tulitaisteluihin. Huumekauppa, joka on yhä vähemmän riippuvainen (Calabrian mafia) ’ndranghetasta, suuri aseiden saatavuus ja sitten suojelurahat, joita määrätty ja maksettu kautta linjan alueellisen valvonnan muotona. Cosa Nostralla on hillitön halu nostaa päätään uudelleen, sanoo mafian vastaisen taistelun etulinjassa vuosia ollut Palermon apulaissyyttäjä Marzia Sabella Giornale di Sicilian haastattelussa.

– On palattu huolestuttaviin menetelmiin, hän lisää.

Cosa Nostraa on pidetty toisaalta kuolevana ja toisaalta hajaantuneena (sen toimintaa ohjaavaa komissiota ei ollut sitten 1990-luvun), koska sillä ei ollut paljon bisnestä valtion siihen kohdistavan voimakkaan paineen ja vuosien oikeustoimien takia.

– Nyt se yrittää ottaa takaisin tilaa. Terroristimafiaa ei enää ole ja elossa olevat historialliset mafiajohtajat ovat kovennetussa vankeudessa. Näytti siltä, että tällä rikollisjärjestöllä oli vaikeuksia hallita aluettaan. Sen sijaan se yrittää vähitellen nousta uudelleen menneisyytensä piirteillä, Sabella kuvailee.

Huumeiden virta

Sabellan mukaan valtavan huumekaupan ansiosta Cosa Nostran taloudelliset resurssit ovat vahvat.

– Olemme havainneet huolestuttavaa toipumista. Tekisimme virheen luullessamme, ettei mafialla ole merkittäviä taloudellisia resursseja. Viime kesänä takavarikoimme yhdeksän tonnia kokaiinia, Sabella kertoo.

Viime vuosina Cosa Nostra on hankkinut suurimman osan huumeistaan ’ndranghetalta, joka on Euroopan johtava kokaiinin välittäjä.

– Cosa Nostralla on edelleen suhteita Calabrian mafiaan, mutta ne ovat määriteltävissä pelkiksi (huumeiden) toimituksiksi. Näyttää siltä, että roolit alkavat tasoittua.

Sisilian maakuntaparlamentin mafian vastaisen komission arvioinnista käy ilmi maakuntaan saapuva huumeiden tulva.

– Tätä lausuntoani – sanoo komission puheenjohtaja presidentti Antonello Cracolici Giornale di Siciliassa – ei ole heitetty tuosta noin vain. Riittää yksinkertaisesti nähdä salakuljettajilta takavarikoidut huumemäärät, jotka saapuvat Etelä-Amerikasta. Miljoonia ja taas miljoonia euroja järjestäytyneelle rikollisuudelle.

Hänen mukaansa hälyttävät tiedot koskevat koko Sisiliaa.

– Sisilia on yksi tärkeimmistä huumekaupan kohteista: heroiinia, kokaiinia, crackia ja synteettisiä huumeita. Huumekauppa on päätoimiala mafiaperheille, jotka hallitsevat huumekauppaa omilla hallintoalueillaan (mandamento).

Palermossa on 33 mafiaperhettä, jotka on jaettu kahdeksaan mandamentoon. Palermon provinssissa on puolestaan 49 mafiaperhettä, jotka on jaettu seitsemään mandamentoon. Hallintoalueen päällikkö (capomandamento) valitaan kyseisen alueen mafiaperheiden keskuudesta. 1990-luvulle saakka capomandamentot muodostivat Cosa Nostran toimintaa ohjanneen komission (commisione).

Huumekaupan lisäksi Cosa Nostran mafiaperheet hallitsevat alueitaan niin sanotuilla suojelurahoilla.

– Tutkimuksemme osoittavat, että suojelurahat maksetaan säännöllisesti. Muutama vuosi sitten monille oli ylpeys olla maksamatta ja raportoida siitä viranomaisille. En usko, että maksaminen tai maksamatta jättäminen tapahtuu pelosta. Sen sijaan uskon, että viime aikoina eettiset jännitteet ovat vähentyneet, Sabella kertoo.

Tämä siksi, että mafiosot pyytävät pieniä summia, jotta se koettaisiin vähäisemmäksi rasitteeksi.

– Silti alueen valvonta säilyy ennallaan. Mafia on onnistunut luomaan lisää luottamusta ja helpottamaan rinnakkaiseloa, apulaissyyttäjä arvioi.

Tapetut mafiapomot

Cosa Nostra on myös tarttunut aseisiin pitkän hiljaiselon jälkeen.

Maaliskuun 1. päivänä vuonna 2023 Zisa-Porta Nuovan mandamenton väliaikainen päällikkö (reggente) Giuseppe Di Giacomo surmattiin Palermossa.

Vain kuukausi sitten ammuttiin Corso dei Millen perheen päällikkö Giancarlo Romano.

– Kyseessä on paluu väkivaltaan, josta näytti (viime vuosina) tulleen vain äärimmäinen keino. Olemme nähneet, että on palattu fyysiseen väkivaltaan hillittömällä aseiden käytöllä, ei pelkästään mafian näkökulmasta katsottuna, Sabella toteaa.

