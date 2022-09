Huoli koronan muuntumisesta: Voi ohittaa suojan

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa koronaviruksen jatkuvan muuntumisen luovan uusia variantteja, jotka voivat väistää aiemmin syntynyttä immuniteettia ja heikentää vasta-ainehoitojen tehoa.

– Tulevat muunnokset ovat edelleen riski, emmekä tiedä niiden ominaisuuksia etukäteen, asiantuntija Maria Van Kerkhove sanoi Forbesin mukaan.

WHO seuraa parhaillaan omikronin BA.5-alamuunnoksen ja sen seuraajien sekä Kentaurina tunnetun BA.2.75-variantin leviämistä. Viime vuoden lopulla yleistyneen omikronin alamuunnoksia on havaittu jo yli 200 kappaletta.

Maria Van Kerkhove torjui väitteet pandemian loppumisesta, sillä hänen mukaansa virus kiertää edelleen ”uskomattoman intensiiviseen tahtiin” eri puolilla maailmaa.

Asiantuntijat ovat yrittäneet ennakoida, mitkä muunnokset aiheuttavat todennäköisimmän tulevalle talvelle odotetun epidemia-aallon. BA.2.75.2-muunnos on herättänyt erityistä huolta, sillä yksikään aiempia viruskantoja vastaan kehitetyistä vasta-ainehoidoista ei tehoa sitä vastaan.

Muutos voi lisätä vakavan taudinkuvan todennäköisyyttä erityisesti riskiryhmiin kuuluvilla.

On toistaiseksi epäselvää, kuinka hyvin edes päivitetyt rokotteet toimivat BA.2.75.2:ta vastaan. Tuoreen ruotsalaistutkimuksen perusteella kyseinen alamuunnos pystyisi väistämään rokotteiden ja infektioiden luomaa suojaa tehokkaammin kuin mikään tähänastisista koronaviruskannoista.

New #COVID19 epidemiological report available from @WHO

Good to see declining trends among reported deaths, but as we have said many times, our goal is to end the emergency of COVID-19 in all countries.

We are not there yet, there is more work* to do.

* https://t.co/x5kHLtbD0m pic.twitter.com/tgYd95zACn

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) September 21, 2022