Huoli jengirikollisuudesta: Näitä toimia tarvitaan

Tanskan parlamenttivaaleissa jengirikollisuus ei noussut yhtä suureksi vaaliteemaksi kuin Ruotsissa.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma arvioi tämän johtuneen siitä, että Tanska on jo jonkin aikaa noudattanut tiukkaa linjaa maahanmuutto- ja rikospolitiikassaan. Maan hallitukset ovat uudistaneet aihetta koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä.

– Tähän tilanteeseen on päästy siksi, että viime vuosina humanitääriseen maahanmuuttoon ja rikollisuuteen liittyvistä ongelmista ei ole enää vaiettu. Myös esimerkiksi terrorismilait ovat osin tiukemmat kuin meillä tai Ruotsissa, samoin maahanmuuttajien sosiaaliturvan myöntämisen perusteet, vaikka siellä samoja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia noudatetaan kuin meilläkin, Pia Kauma kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Tanskassa puolueiden välillä on ollut laajaa yksimielisyyttä siitä, että Ruotsissa nähdyistä ongelmista ei pidä vaieta. Ruotsissa on ollut kuluvan vuoden aikana ampumatapauksia jo noin 50 kappaletta. Useissa kaupungeissa on alueita, joihin poliisikaan ei mene kuin usean partion turvin.

– Vaikka Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista, on meilläkin jo näkynyt samankaltaista kehitystä. Pääkaupunkiseudulla ja Turussa toimii jo kymmenkunta katujengiä, ja järjestäytyneitä rikollisryhmiä jopa 90. Asiantuntijoiden mukaan suurin osa niiden jäsenistä on ulkomaalaistaustaisia ja heidän tyypillisimmät rikoksensa pahoinpitelyyn tai huumeisiin liittyviä, Pia Kauma sanoo.

Kokoomus nosti esiin jo viime keväänä useita toimia, joilla ongelmiin voitaisiin puuttua. Katujengi-ilmiön on katsottu liittyvän erityisesti epäonnistumisiin maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikassa.

– On äärimmäisen tärkeää, että nuori oppii suomen kielen, käy kouluja, tekee töitä ja ymmärtää, millaiset säännöt suomalaisessa yhteiskunnassa on. Minkäänlaista väkivallan ihannointia ei saa hyväksyä, Kauma sanoo.

Kansanedustajan mukaan kouluissa ja lastensuojelussa työskentelevillä on oltava kattavat toimivaltuudet puuttua häiriökäyttäytymiseen heti ja riittävän tehokkaasti. Poliisin, sosiaalitoimen, terveystoimen ja nuorisotoimen yhteistyötä olisi tiivistettävä, jotta nuori saadaan pois alkavasta väkivallan kierteestä.

– Ja vaikka ennaltaehkäisy on aina ensisijaista, tarvitaan rinnalle myös korjaavia ja jopa kovia toimia. Yksi niistä koskee aseiden käyttöä, sillä teräaseiden lisäksi myös ampuma-aseet ovat osa katuväkivaltaa. Luvattomien aseiden kanniskelusta julkisilla paikoilla sekä jengirikoksista on annettava kovemmat rangaistukset. Myös poliisien määrää on lisättävä, Pia Kauma sanoo.