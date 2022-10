Huoli heräsi YK-äänestyksestä – ”Voi luoda ennakkotapauksen”

YK:n turvallisuusneuvosto ei perjantaisessa kokouksessaan onnistunut tuomitsemaan neljän ukrainalaisalueen laitonta liittämistä Venäjään, neuvoston vakituisen jäsenen Venäjän odotetusti käytettyä veto-oikeuttaan päätöslauselman kumoamiseksi.

Nyt asiantuntijat kiinnittävät huomiota turvallisuusneuvoston muiden jäsenten linjauksiin äänestyksessä. YK:n turvallisuusneuvostoon kuuluu viisi pysyvää ja kymmenen vaihtuvaa jäsentä. Kymmenen jäsenmaata äänesti Venäjän pakkoliitokset tuominneen päätöslauselman puolesta, neljän, Kiinan, Intian, Brasilian ja Gabonin, pidättäydyttyä äänestämästä.

– Merkittävää. Maailman suurin demokratia, suuri demokratia ja maailman suurin valtio. Länsi ei ole maailma, kirjoittaa Birminghamin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Patrick Porter Twitterissä.

Kiina, Intia ja Brasilia ovat koko Ukrainan sodan aikana pidättäytyneet Venäjän toimien arvostelemisesta. Etenkin Kiina ja Venäjä ovat tiivistäneet yhteistyötään viime aikoina.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri, turvallisuuspolitiikan asiantuntijana tunnettu Carl Bildt pitää turvallisuusneuvoston äänestystä huolestuttavana.

– Tämä saattaa hyvinkin luoda ennakkotapauksen mitä näiden maiden omiin aluevaatimuksiin tulee, Bildt varoittaa Twitterissä.

Etenkin Intia ja Kiina ovat osapuolina useissa aluekiistoissa naapureidensa kanssa, myös keskenään. Kiinan ja Intian rajakiistan Himalajalla on pitkään varoitettu olevan yksi kansainvälisen politiikan ruutitynnyreistä, eivätkä sotilaalliset yhteenotot kahden ydinasevallan joukkojen välillä ole alueella harvinaisia.

