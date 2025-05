Köyhien perheiden lapset kokevat eniten kiusaamista eskarissa

Lapsiasiavaltuutetun toimisto selvitti viidennen kerran 6–7-vuotiaiden lasten näkemyksiä.

Kun 408 eskarilaiselta kysyttiin puhelinhaastattelussa näkemyksiä eskarista, ylivoimaisesti tärkeimmäksi asiaksi nousi leikkiminen. Lapsibarometrin 2025 tulokset korostavatkin lapsen oikeutta leikkiin ja leikin merkitystä lapselle.

Myös kaverit ja kaveritaitojen oppiminen korostuivat tuloksissa. Erityisen huolestuttava on tulos, jonka mukaan heikommin toimeen tulevien perheiden lapset kokivat muita useammin joutuvansa kiusatuksi eskarissa.

Lapset kertoivat oppineensa eskarissa monia taitoja, jotka valmistavat heitä koulupolulle, kuten lukemista, kirjoittamista ja laskemista.

Näitä lapset pitivät myös omina vahvuuksinaan, kuten myös kädentaitoja, piirtämistä, askartelua ja leikkimistä.

Leikki on tärkeää lapsen kehitykselle

Leikkiminen on lapsille mieluisin asia eskarissa, ja myös maailman parhaassa eskarissa leikki olisi tärkeässä roolissa. Kolmasosa lapsista kertoi, ettei saa eskarissa leikkiä tarpeeksi.

Leikki on tärkeää lapsen kehitykselle eri ikäkausina. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa on vahvistettu leikki erityisenä lapsen oikeutena. YK:n lapsen oikeuksien komitea korostaa, että leikki on välttämätöntä lasten terveydelle ja se tarjoaa olosuhteet luovuudelle, lisää fyysistä aktiivisuutta ja kehittää taitoja.

– Leikkiessään lapsi kykenee asioihin, joihin hän ei vielä muussa toiminnassa pysty. Leikin kautta lapset oppivat ja kehittävät siten itseään, testaavat erilaisia rooleja. Leikissä opitaan myös esimerkiksi sosiaalisia taitoja sekä tunteiden ilmaisua ja käsittelyä, tutkijat Marleena Mustola ja Pekka Mertala Jyväskylän yliopistosta kuvaavat Lapsibarometrin artikkelissaan.

Lapsibarometrin toimittaja, erikoistutkija Terhi Tuukkanen lapsiasiavaltuutetun toimistosta korostaa lasten näkemysten huomioimista esiopetuksen kehittämisessä.

– Lasten näkemykset on tärkeää huomioida nyt, kun kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on päättynyt ja tehdään päätöksiä esiopetuksen kestosta ja sisällöistä jatkossa. Eskarin ei pidä olla liian koulumainen, vaan on tärkeää antaa tilaa ja aikaa leikille ja lapsille mieluisille asioille, hän sanoo.

– Tutkimusten mukaan leikkiin käytetty aika ei ole pois oppimisesta, vaan tukee oppimista. Leikin roolia olisi syytä pohtia ja vahvistaa esiopetuksen lisäksi myös peruskoulussa, Tuukkanen korostaa.

Kiusaamiseen täytyy puuttua

Lapset korostivat myös kavereiden merkitystä eskarissa. Yli 80 prosenttia lapsista kertoi, että heillä on aina kavereita eskarissa.

Toisaalta yli puolet lapsista (57 %) kertoi kokevansa kiusaamista eskarissa ainakin joskus. Erityisen huolestuttava tulos oli se, että heikommin toimeen tulevien perheiden lapset kokivat muita useammin joutuvansa kiusatuksi eskarissa.

– Kiusaamiseen tulee puuttua aina, eikä kaveritaitojen opettelun tärkeyttä voi liikaa korostaa, Tuukkanen muistuttaa.

Eskari on Lapsibarometrin tulosten mukaan erilainen paikka pojille ja tytöille sekä erilaisista perhetaustoista tuleville lapsille. Pojat kertoivat tyttöjä useammin esimerkiksi siitä, etteivät he saa eskarissa apua sitä tarvitessaan.

– Esiopetuksen laatuun ja erityisesti sen yhdenvertaisuuteen pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Esiopetukseen tarvittaisiin laatukriteerit. Sellaiset on laadittu varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, mutta esiopetuksesta kansallisen tason laatukriteerit puuttuvat kokonaan, Tuukkanen huomauttaa.