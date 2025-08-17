Huolestuttava kehitys etulinjassa: Hyökkääjä otti käyttöön ovelan taktiikan

Venäjä käyttää yhä ovelampia taktiikoita sodassaan Ukrainaa vastaan, kertoo The Times.

Ukrainan sodan aikana on syntynyt narratiivi, jonka mukaan Venäjä lähettää massoittain joukkoja tykinruoaksi, ja Ukraina onnistuu torjumaan hyökkäykset oveluuden ja osaamisen ansiosta. Tämä näkemys ei kuitenkaan enää pidä täysin paikkaansa.

Venäjä ei siis käytä enää pelkkää raakaa voimaa. Se huolettaa entistä merijalkaväen sotilasta, FPRI-ajatuspajan Rob Leetä.

– Suuri ongelma on, että jos Venäjä jatkaa innovointia, he ohittavat ukrainalaiset ja silloin [ukrainalaiset] menettävät sen etulyöntiaseman, joka heillä on ollut, Lee tiivistää.

Yksi uusi taktiikka on käyttää pieniä joukkoja houkuttimena. Kun ukrainalaiset avaavat tulen paljastaen asemansa, iskevät venäläiset drooneilla ja liitopommeilla.

Tilannetta ei auta Ukrainan alivoima sotilaiden määrässä.

Jotkut prikaatit ovat niin alimiehitettyjä, että kilometrin rintamalohkoa puolustaa vain 10-12 sotilasta. Koska yhdessä asemassa on vähintään kolme sotilasta, tarkoittaa se, että asemien välille jää satojen metrien katvealueita. Venäläiset käyttävät näitä hyväksi, lähettäen 2-6 sotilaan partioita, yleensä yön pimeydessä, ohittamaan ukrainalaisten asemat.

Yksi venäläinen liitopommi myös riittää tuhoamaan partion aseman, avaten yli puolen kilometrin reiän rintamaan. Ranskalainen sotilasanalyytikko Clément Molin on laskenut, että pelkästään Pokrovskin rintamalohkolla on nähty 1 400 Venäjän ilmaiskua viimeisen kuukauden aikana.

Päänvaivaa aiheuttavat myös Venäjän uudet Rubicon-erikoisdrooniyksiköt.

Leen mukaan nämä yksiköt keskittävät droonien kehityksen, tuotannon ja seurannan yhteen paikkaan. Niitä on käytetty tehostamaan droonioperaatioita sekä iskemään pitkälle Ukrainan rintamalinjojen taakse.

Esimerkiksi Kurskin alueella Ukraina joutui vetäytymään juuri Rubicon-yksikköjen huoltolinjoihin kohdistuneiden iskujen ansiosta.

Yhdessä uudet taktiikat ovat synnyttäneet Ukrainalle vaarallisen kehityskulun: Muutaman sotilaan partiot pakottavat ukrainalaiset paljastamaan asemansa, jonka jälkeen niihin isketään droonein, pommein ja tykein. Samalla partiot livahtavat Ukrainan alimiehitettyjen linjojen ohitse. Huolto Ukrainan linjojen taakse järjestetään drooneilla.

Toistaiseksi nämä pienten ryhmien hyökkäykset on onnistuttu torjumaan reservissä olevien joukkojen avulla. Nyt huolena kuitenkin on, että venäläiset lisäävät painetta jollain toisella rintamalohkolla.

– Jos nämä Venäjän saavuttamat edut alkavat kasaantumaan, saattaa ilmaantua vakavia ongelmia, Lee varoittaa.