Huivipakkoa rikkovia naisia varoitetaan tekstiviestillä Iranissa

Iranin poliisi on ilmoittanut valvovansa huivipakon kaltaisia pukeutumisnormeja jatkossa valvontakameroiden ja kasvojentunnistusteknologian avulla.

Tiukka linja on vastaus viime syksynä puhjenneisiin laajoihin mielenilmauksiin maan islamilaista hallintoa vastaan. Pääkaupunki Teheranissa toimivia kahviloita on New York Timesin mukaan pakotettu sulkemaan tilapäisesti ovensa, jos yritysten todetaan tarjoilleen tuotteita huivittomille naisille.

Yhä useammat iranilaisnaiset ovat liikkuneet julkisesti ilman huivia ja alkaneet käyttää länsimaisia vaatteita. Tilapäisesti suljettua kahvilaa pyörittävä mies sanoo, ettei muutosta voi enää pysäyttää. Hän ei harmittele viranomaisten vastatoimia.

– Se itse asiassa tuntui hyvältä, koska tämä on hyvää mainosta meille ja yrityksellemme, mies sanoo.

Iranin islamilainen valtakoneisto pitää pukeutumissääntöjä lähes eksistentiaalisen tärkeänä omalle selviytymiselleen. Huivipakon noudattamista tarkkaillaan valvontakameroilla, ja rikkomukset voivat johtaa syytteisiin. Ilman huivia autoileville naisille uhkana on ajoneuvon takavarikointi.

Iranin sisäministerin mukaan sääntöjä rikkoville naisille lähetetään ensin tekstiviesti. Toisella kertaa heiltä estetään pääsy pankkien ja yliopistojen kaltaisten julkisten palveluiden piiriin. Kolmas rikkomus tarkoittaa syytettä.

Teheranin pormestari ilmoitti maanantaina, että metroasemille sijoitetut vartijat estävät huivittomia naisia pääsemästä metrojuniin.