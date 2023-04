Huippututkijan mukaan Venäjällä on tapahtumassa historiallinen käänne

George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden ja turvallisuuspolitiikan laitoksen dekaani, aiemmin Yhdysvaltain merisotakoulun professorina toiminut tohtori Andrew A. Michta arvioi Venäjän olevan historiallisessa käännepisteessä.

– Seurattuani Venäjän mediaa ja venäläisen politiikan sävyä olen yhä vakuuttuneempi, että todistamme mahdollisesti historiallista käännekohtaa Venäjällä. Kutsuisin sitä ”epälänsimaistumiseksi” – pyrkimykseksi palauttaa Venäjän itsemäärittely sen esieurooppalaisiin juuriin.

Michtan mukaan ”aliarvioimme jatkuvasti Venäjällä ennen Ukrainan sotaa tapahtunutta sivilisaatiomuutosta”.

– Nykyinen imperialismilla höystetty venäläisnationalismi pyrkii synnyttämään tällä sodalla uuden länsimaisista vaikutuksista vapautuneen venäläisen kansakunnan, analysoi Michta ja jatkaa:

– Kyse on Venäjän palauttamisesta kuviteltuun aikaan ennen modernisaatiota, joka ammensi merkittävästi länsimaisesta korkeakulttuurista ja ohjasi Moskovaa kolme vuosisataa jatkuneelle eurooppalaisen imperiumin tielle. Venäjän yhä tiiviimpi suuntautuminen Kiinaan on osa tätä kehityskulkua.

Hänen mukaansa tämä ”kiinalais-venäläinen liitto on pohjimmiltaan Venäjällä vuosikymmeniä jatkuneen nationalistisen kiihkon sivutuote”.

– Nationalistit ovat pyrkineet sekä selittämään Neuvostoliiton romahdusta että kartoittamaan tietä Venäjän pelastukseen.

Michta huomauttaa, että Venäjällä ”eurasianistit” korostavat venäläisen kulttuurin poikkeuksellista ainutlaatuisuutta. Tässä esimerkiksi Kremlin yhtenä ideologina pidetyn Aleksandr Duginin edustamassa ajatelussa kaiken länsimaisen katsotaan ”saastuttavan Venäjän sielua”.

– [Vladimir] Putinin väite, että hänen sotansa Ukrainassa on sivilisaatioiden välinen, ja että hän puolustaa Venäjää länneltä, heijastelee tätä näkemystä.

Michta huomauttaa, että jos Venäjä todella on sivilisaation eli korkeakulttuurin käännekohdassa tuottaa se ”luontaisia rajoituksia” länsimaiden poliittisten päättäjien pyrkimyksille rauhalliseen rinnakkaiseloon Moskovan kanssa.

– Putin ei halua ainoastaan kukistaa Ukrainaa, vaan hän tavoittelee voittoa läntisestä sivilisaatiosta. Tämä meidän tulisi tunnustaa.

I think we continue to underestimate the civilizational shift that is occurring in #Russia in the wake of the war in #Ukraine.The current wave of Russian nationalism-cum-imperialism strives to redefine this war as a birth of a new Russian nation-free of any Western influence. 2/6 — Andrew A. Michta (@andrewmichta) April 15, 2023

I would argue that the Sino-Russian alliance is at its core a byproduct of the nationalist ferment in Russia that has been underway for several decades now. Nationalists have sought to both explain the fall of the Soviet Union, and to chart a course to #Russia’s redemption. 4/6 — Andrew A. Michta (@andrewmichta) April 15, 2023