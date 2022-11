Huippututkijan mukaan THL vaikenee pitkästä koronasta

Professori ja geenitutkija Tuuli Lappalainen hämmästelee sitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL vaikenee yhä aikuisten long covidista eli pitkittyneestä koronataudista.

– On kulunut 97 viikkoa siitä, kun THL on päivittänyt nettisivujensa informaation aikuisten long covidista. Muuallakaan asiasta ei puhuta. He yrittävät piilottaa kansalaisilta yhden pandemian vakavimmista kansanterveydellisistä seurauksista. Tämä menee jo valehtelun puolelle, Lappalainen tviittaa.

Lappalainen on käynyt hiljattain läpi THL:n nettisivut. Sieltä hän löysi vain yhden lauseen aikuisten pitkästä koronasta sekä kaksi vuotta vanhan blogin.

– Silloin tietoa oli tietenkin hyvin rajallisesti. Tuoreempaa tietoa ei THL long covidista halua tai viitsi tarjota, hän sanoo tviitissä.

Huippututkija muistuttaa, että THL:n yhtenä tehtävänä on tuottaa tietoa ja ratkaisuja sidosryhmille.

– Long covidin sivuuttaminen – strategiatyöstä terveydenhuoltoon – on laaja-alainen ongelma. Mutta näin vajavaisen ja vanhan tiedon tarjoaminen koronan aivan keskeisestä ja jopa tärkeimmästä haittavaikutuksesta pakottaa kysymään, toteutuuko tämä THL:n tehtävä, Lappalainen tviittaa.