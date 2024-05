Huippututkijalta täyslaidallinen: Emme osaa kertoa, miltä voitto näyttäisi

USA:lla ja muilla länsimailla ei ole tällä hetkellä selkeää strategiaa Venäjää vastaan puolustustaistelua käyvän Ukrainan tukemiseksi ja voiton takaamiseksi, toteaa Yhdysvaltojen vaikutusvaltaisimpiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoihin lukeutuva professori Andrew Michta.

– (Ukrainan) menestys tarkoittaa Venäjän sotilaallista tappiota Ukrainassa – toisin sanoen hyökkääjän asevoimien hajottamista taistelukyvyttömäksi ja venäläisten karkottamista Ukrainan maaperältä, myös miehitetyltä Krimiltä. Kaikki muu, mukaan lukien neuvotteluratkaisu, tapahtuu tämän seurauksena, sanoo johtajana Atlantic Council -ajatushautomossa toimiva Michta viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa USA:lla ja muilla länsimailla ei ole todellista näkemystä siitä, miltä Ukrainan voitto näyttäisi suurvaltojen välisessä ”strategisessa kilpailussa”.

– Nykyään Washingtonissa käytävä keskustelu kansallisesta turvallisuudesta on suurelta osin reaktiivista ja normatiivista (”sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen puolustaminen” ja niin edelleen.)

– Kaiken tämän kakofonian keskellä en ole vielä kuullut, miltä voittomme tässä ”suurvaltojen kilpailussa” näyttäisi – ei normatiivisemmilla latteuksilla vaan tietyillä tarkoilla geostrategisilla termeillä määriteltynä.

Michtan mielestä USA:n ja sen liittolaisten pitäisi olla proaktiivisia, ei reaktiivisia.

– Meidän pitää esittää peruskysymyksiä katoamattomista kansallisista intresseistämme ja siitä, millaisen maailman haluamme muodostaa Atlantilla ja Tyynellämerellä – kahdella kriittisen tärkeällä alueella.

Hänen mukaansa on myös mietittävä, millaisilla kyvykkyyksillä, joukoilla, infrastruktuurilla sekä puolustuksellisia operaatioita ja suunnitelmia tukevilla sopimuksilla tämä voidaan saavuttaa.

– Miltä liittoumamme rakenteiden pitäisi näyttää, jotta se tehostaisi pelotetta ja alentaisi kustannuksia? Miten saamme kansallisen turvallisuuden painopisteet takaisin talouspoliittisen päätöksenteon keskiöön ja tuemme kriittisiä toimitusketjujamme? Kuinka rakennamme uudelleen puolustusteollista perustaamme? Kuinka parannamme tämän kansakunnan kahtena viime vuosikymmenenä tapahtuneen strategisen mutkittelun jälkeen?

– Meidän ei pitäisi olla puolustuskannalla, vaan tämän pitäisi koskea vastustajiamme. Mutta päästäksemme tähän meidän on ilmaistava selkeästi strateginen tavoitteemme, joka palvelee USA:n ja liittolaistemme etuja.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Andrew Michta on toiminut muun muassa George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaanina sekä professorina Yhdysvaltain laivastoakatemiassa.

