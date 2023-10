Huippututkija varoittaa: Suuri sota Lähi-idässä on mahdollinen

Arvostettu amerikkalaisprofessori Andrew Michta kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Hamasin isku Israeliin vaati suunnittelua ja ulkoista tukea.

Michta huomauttaa, että Moskovan ja Teheranin suhteet ovat vahvistuneet eksponentiaalisesti sitten Venäjän aloittaman hyökkäyssodan Ukrainaan.

Michta arvioi, että Hamasin isku vetää Washingtonin huomion pois Ukrainasta ja Taiwanista. Tämä lisää painetta lännen ase- ja ammustarjonnalle.

– Päätösten aikaikkuna on paljon kapeampi kuin useimmat läntiset asiantuntijat uskovat. Miten nopeasti Venäjä muodostaa uudelleen maajoukkonsa, ja milloin Kiina päättää ryhtyä tekemään siirtoja Taiwanin suhteen, ovat avainkysymyksiä, Michta kirjoittaa.

Amerikkalaisprofessorin mukaan jo Israeliin ammuttujen ohjusten lukumäärän pitäisi tehdä selväksi modernin sodan massa-aspekti. Läntisen aseteollisuuden jälleenrakentamisen tulee olla pääprioriteetti.

– Hyökkäys on toinen muistutus länsijohtajille siitä, miten hauraaksi kansainvälinen järjestelmä on tullut, Michta kirjoittaa.

– Kun laajempi sota Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella on mahdollinen, meidän on lopetettava normatiivinen puhe sääntöperusteisesta järjestelmästä ja palattava debatoimaan kansallisesta turvallisuudesta Washingtoniin geostrategian pohjalta, Michta toteaa.

Andrew Michta on George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaani ja entinen Yhdysvaltain laivastoakatemian professori.

🧵Cui bono? The Hamas attack on #Israel of this magnitude required planning and external backing. Moscow’s ties to Teheran have grown exponentially since the Russian re-invasion of #Ukraine—Shoigu’s recent visit to Teheran underscored it. This attack creates a new theater. 1/5

