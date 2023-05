Huippututkija: Korona on kaikkea muuta kuin ohi

Vaikka Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronaviruksen aiheuttaman maailmanlaajuisen hätätilan päättyneen, ei virus ole häviämässä minnekään. Näin sanoo arvostettu immunologi, Yalen yliopiston professori Akiko Iwasaki The Guardianin haastattelussa. Iwasaki on tutkinut etenkin niin sanottua pitkää koronaa, eli taudin pitkäkestoisia jälkioireita.

Koronaviruksen variantit leviävät yhä maailmalla, professori toteaa.

– Ymmärrän miksi hätätila piti päättää, taloudelliset ynnä muut seikat vaikuttivat siihen. Mutta Covid ei ole ohi, kaikkea muuta. Virus on tullut jäädäkseen, ja sen takia meidän on nyt mietittävä tällä hetkellä leviäviin variantteihin tepsiviä buusterirokotteita, sekä mahdollisia tulevia immuniteetin kiertäviä variantteja.

– Ihmiset haluavat jättää pandemian taakseen, ymmärrän sen, mutta virus on yhä keskuudessamme, ihmisiä sairastuu, ja pitkän koronan riski on olemassa. Minä käytän yhä maskia ja noudatan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä niin pitkälti kuin mahdollista, Iwasaki sanoo.

Pitkään koronaan liittyy yhä useita kysymysmerkkejä, Iwasaki kertoo. Viruksen pitkäaikaisia jälkioireita on löydetty yli 200, ja ne vaikuttavat lähes kaikkiin ihmisen elimiin. Iwasakin mukaan tutkijat ovat havainneet, että jopa lievä koronatartunta voi aiheuttaa muutoksia aivoissa.

Uusia hoitokeinoja ollaan kuitenkin kehittämässä, professori Iwasaki sanoo.

– Olemme aloittamassa kliinisen tutkimuksen, jossa 50 potilaalle annetaan Paxlovidia ja 50 potilaalle taas lumelääkettä. Yritämme selvittää, aiheuttaako jatkuva virusinfektio pitkää koronaa joissakin ihmisissä. Emme anna heille tavanomaista viiden päivän hoitoa, vaan 15 päivän hoidon, nähdäksemme jos ongelman lähde eli replikoituvan viruksen jäänteet saadaan eliminoitua.