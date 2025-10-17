Huipputapaaminen Washingtonissa: Ukrainalla suunnitelma Tomahawk-ohjusten käytöstä

Washington D.C.:ssa vieraileva Ukrainan valtuuskunta on laatinut esityksen siitä, miten Ukraina käyttäisi pitkän kantaman Tomahawk-risteilyohjuksia, ja miten niiden uskotaan muuttavan sodan kulkua, jos maa saisi ohjuksia, kertoo BBC.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saapui Valkoiseen taloon tapaamaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kello 20 jälkeen perjantai-illalla Suomen aikaa.

Zelenskyin odotettiin pyytävän pitkän kantaman Tomahawk-ohjuksia, joiden avulla voisi iskeä syvälle Venäjän alueelle. Tomahawk-ohjusten kantama on yli 1 600 kilometriä.

Trump on aiemmin antanut ymmärtää, että hän saattaisi olla halukas antamaan Tomahawk-ohjuksia Ukrainalle, mutta puhuttuaan puhelimessa torstaina Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa kanta ohjusten luovuttamiseen ei ollut selvä.

– Mekin tarvitsemme niitä… joten en tiedä, mitä voimme tehdä asialle, Trump totesi puhelun jälkeen.

Ohjukset antaisivat Ukrainalle mahdollisuuden hyökätä Venäjän energialaitoksiin sekä esimerkiksi lentotukikohtiin, joita Venäjä käyttää Ukrainaan tekemissään ilmahyökkäyksissä.

Ukrainan iskut Venäjän öljyntuotantoalueisiin ovat jo aiheuttaneet vakavaa vahinkoa Putinin sotatalouden keskeiselle rahoituslähteelle.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov totesi aiemmin, että aseiden toimittaminen Ukrainalle olisi ”merkittävä eskalaatio” sodassa.

Venäjä on viime päivinä kohdistanut iskuja Ukrainan juna- ja sähköverkkoon. Iskujen seurauksena kaikkialla maassa on ollut laajoja sähkökatkoja.

Trump ja Putin sopivat torstain puhelussa uudesta tapaamisesta Unkarin pääkaupungissa Budapestissa. Tapaamisen on tarkoitus toteutua lähiviikkoina. Trump ja Putin tapasivat edellisen kerran elokuussa Alaskassa.