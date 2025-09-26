Huijauspuheluiden määrä romahti, suomalaisratkaisu saa tunnustusta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja suomalaisten teleoperaattorien yhteistyössä kehittämä huijauspuheluiden estoratkaisu palkittiin vuoden 2025 rikoksentorjuntakilpailussa. Ratkaisu valittiin myös Suomen ehdokkaaksi tämän vuoden eurooppalaisessa rikoksentorjuntakilpailussa.

Palkintoperusteiden mukaan ratkaisun avulla pystytään tunnistamaan ja estämään ulkomailta tulevien puheluiden numerotiedon väärentäminen. Toiminta on merkittävästi vähentänyt huijauspuheluiden määrää sekä niistä suomalaisille aiheutuneita taloudellisia menetyksiä.

Ennen ratkaisun käyttöönottoa soittajan numeron väärentäminen näyttämään suomalaiselta oli rikollisten keskeinen keino saada huijauspuhelunsa näyttämään uskottavilta. Jopa 90 prosenttia ulkomaisista puheluista suomalaisiin numeroihin käytti väärennettyä numerotietoa. Elisan ja Traficomin yhteistyön tuloksena huijauspuheluiden määrä on laskenut ensin noin kymmeneen ja sittemmin kolmeen prosenttiin. Ratkaisua hyödynnetään myös kansainvälisesti.

– Olemme kiitollisia tunnustuksesta, jonka saavuttamisessa yritysten ja viranomaisten tiivis yhteistyö on ollut ratkaisevassa roolissa. Huijauspuhelut ovat yhteiseurooppalainen haaste, ja on hienoa, että Suomessa kehitetty ratkaisu on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Odotamme innolla eurooppalaista rikoksentorjuntakilpailua ja mahdollisuutta jakaa kokemuksiamme muille maille. Traficom haluaa jatkossakin olla aktiivinen toimija suomalaisen tietoliikenteen turvallisuuden kehittämisessä, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Klaus Nieminen tiedotteessa.