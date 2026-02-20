Huijaukset ajavat yhä useammin riitaan pankin kanssa

Huijausten yleistyminen näkyy vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen saamissa yhteydenotoissa.

Pankkiasiat muodostivat lähes kolmanneksen kaikista Finen yhteydenotoista viime vuoden aikana. Selvästi merkittävin yksittäinen ilmiö oli huijausten kasvu: noin kolme neljästä pankkiriidasta liittyi erilaisiin huijauksiin.

Tyypillisiä olivat verkkokauppa- ja myyntialustahuijaukset, pankin tai viranomaisen nimissä tehdyt tunnusten kalastelut sekä tapaukset, joissa asiakas on ohjautunut kirjautumaan verkkopankkiin viestin tai hakukoneen kautta. Finen ratkaistavaksi tulleissa riitatapauksissa on arvioitu vastuunjakoa asiakkaan ja pankin välillä.

Myös mobiilivarmennetta koskevat tapaukset näkyvät Finen ratkaisutyössä.

Selvästi suurin osa yhteydenotoista koski vakuutusasioita, joiden osuus oli 65 prosenttia. Eniten kysymyksiä herättivät korvauspäätökset, sopimusehtojen tulkinta ja palveluprosessien hitaus.

Kaikkiaan Finelle tuli vireille 1 012 riita-asiaa, mikä oli 23 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Yhteydenottojen taustalla näkyy asiakkaiden arjen monimutkaistuminen.

– Digitaalinen asiointi on helpottanut monia asioita, mutta samalla se on tuonut mukanaan uusia riskejä ja tilanteita, joissa asiakkaat kaipaavat neuvontaa. Samalla valmius selvittää asioita on noussut, vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen toimitusjohtaja Anu Koskenvuo sanoo tiedotteessa.

Vaikka riita-asioiden määrä kasvoi, valtaosa Finelle tulleista yhteydenotoista ratkesi jo neuvonnassa. Suurin osa, noin 90 prosenttia, sai tilanteeseensa ratkaisun ilman varsinaista riidanratkaisumenettelyä. Riita-asioissa noin kolmasosassa lopputulos oli asiakkaan eduksi tai asia päättyi sovintoon. Finen ratkaisusuositusten noudattamisaste oli 94 prosenttia.