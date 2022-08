Huijarit veivät kelloja yli 400 000 euron edestä

Helsingin poliisi kertoo tutkivansa epäiltyä törkeää petosta, jossa epäillyt saivat huijattua erehdyttämällä haltuun neljä Rolex-merkkistä kelloa. Kellojen arvo on poliisin mukaan yhteensä noin 440 000 euroa.

Epäilty rikos tapahtui huhtikuussa 2022. Epäillyt olivat olleet kelloja välittäneeseen henkilöön. Osapuolet olivat sopineet tapaamisen helsinkiläiseen ravintolaan ja kaupat oli tarkoitus suorittaa bitcoin-siirtona.

– Rikoksesta epäillyt erehdyttivät asianomistajaa siten, että hän luuli saaneensa maksun ja luovutti kellot näille niin kutsutuille ostajille. Epäillyt hyödynsivät huijaamisessa virtuaalivaluuttojen lohkoketjuun liittyvää toiminnallisuutta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teemu Haapala tiedotteessa.

Henkilöt olivat tehneet kaupat yhdestä Rolex-kellosta saman myyjän kanssa maaliskuussa. Tuolloin maksu suoritettiin myös bitcoineina, ja kaupat sujuivat sovitusti.

Poliisi otti kaksi rikoksesta epäiltyä henkilöä kiinni Helsinki–Vantaan lentoasemalta 8. huhtikuuta 2022. Epäillyt ovat olleet vangittuina esitutkinnan ajan. Esitutkinta on kuitenkin edelleen kesken, koska kaikkia epäiltyjä ei ole tavoitettu.

Poliisi onnistui takavarikoimaan kaksi rikoksella vietyä kelloa ja palauttamaan ne uhrille. Esitutkinnassa saatiin myös takavarikoitua rikoshyötyä kahtena eri virtuaalivaluuttana yhteensä noin 136 000 euron arvosta.

– Haluamme muistuttaa, että kaikessa kaupanteossa osapuolten kannattaa varmistaa, että maksu on tullut perille. Samoin ostajan on syytä tarkistaa ostettavan tuotteen ominaisuudet. Mitä arvokkaammasta omaisuudesta on kyse, sitä huolellisemmin osapuolten on varmistuttava siitä, että sopimusta noudatetaan, toteaa tutkinnanjohtaja Haapala.

Helsingin poliisi teki esitutkinnassa yhteistyötä muiden poliisiyksiköiden ja eri EU-maiden poliisiviranomaisten kanssa.