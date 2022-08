HU: Tämä ilmiö työllistää poliisia lentoasemalla

Lentokentille jätetyt matkalaukut työllistävät poliisia, Helsingin Uutiset kertoo.

Kyse on tilanteista, joissa matkalaukku on jätetty yksinään ilman valvontaa. Kyseessä on poliisin mukaan päivittäinen ongelma.

– Löytölaukkuja tulee liian paljon, ja tämä aiheuttaa aina tehtävän lentoasemalla. Matkatavaroita ei pidä jättää lentoasemalla hetkeksikään välittömästä hallinnastaan, Helsingin poliisilaitoksen komisario Harri Vihola muistuttaa HU:lle.

Laukkujen lisäksi poliisi on puuttunut sääntöjen vastaiseen pysäköintiin, sillä väärin pysäköidyt autot ovat tukkineet ramppia lähtöterminaalin edustalla. Viime viikkoina työtehtäviä ovat lentoasemalla poliisille aiheuttaneet myös etsintäkuulutetut ja ihmisten häiriökäyttäytyminen.