HU: Tällä alalla on nyt huutava työvoimapula

Siivousala kärsii koulutetun työvoiman pulasta, kertoo Helsingin Uutiset. Pääkaupunkiseudulla tilanne on muuta Suomea parempi, mutta myös Helsingin seudulla alalle on vaikea löytää työntekijöitä osa-aikaisiin tehtäviin, kertoo ISS Palvelut Oy:n aluepäällikkö Miia Hildén.

– Koulutetusta henkilöstöstä on pula koko Suomessa. Työvoiman saatavuus on heikentynyt merkittävästi verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen. Vaikeinta on pohjoisessa, Hildén sanoo.

Pääkaupunkiseudun muuta parempaa tilannetta selittää alan toimijoiden mukaan etenkin työperäinen maahanmuutto.

– Työperäinen maahanmuutto on toistaiseksi ollut ratkaisu, jolla työvoiman saantia ollaan pystytty tasapainottamaan. Jatkossa tarve kasvaa, kun ikäluokat pienenevät entisestään, sanoo Siskon Siivouksen toimitusjohtaja Terhi Kotkansalo.

Yhtiön 1300 työntekijästä 75 prosenttia maahanmuuttajia.

Lassila&Tikanojan henkilöstöjohtaja Jami Pohjan mukaan maahanmuuton ohella alan hankalaa tilannetta helpottaisi työurien pidentäminen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden työllistäminen.

HU:n mukaan siivousala ei juuri nuoria houkuttele. Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori Annele Ranta myöntää alan vetovoiman olevan heikko.

– Opiskelijat tulevat pääosin työvoimahallinnon tai oppisopimustoimiston kautta. Koulutusta ei ole ollut tarjolla meillä yhteishaussa ja melko vähän jatkuvassa haussa, koska näiden väylien kautta on tullut todella vähän hakijoita.

Yhtiöt kouluttavat myös itse työntekijöitään.

Vaikka alan tutkinnon suorittaminen ei työntekijän palkkaan vaikutakaan, edellyttävät kunnalliset ja valtiolliset palvelunhankkijat koulutettua.