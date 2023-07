HU: Poikkeuksellinen automurtojen sarja piinaa pääkaupunkia

Helsinkiä vaivaa nyt poikkeuksellisen laaja automurtojen sarja. Murrot ovat erityisesti Itä-Helsingin riesa. Sarjamurtautuja on tehnyt rötöksiä heinäkuun lopussa etenkin Tapanilassa. Asiasta kertoo Helsingin Uutiset.

– Viime yönä meidän farmariauton takaoven pieni kolmiolasi oli lyöty sisään. Mitään ei ollut varastettu, eikä sotkettu, mutta lasi oli rikki ja sirpaleita kovasti sisällä, eräs Tapanilassa asuva kertoo.

Jostain syystä murtoja tehdään erityisesti Toyota-merkkisiin autoihin. Edellä kuvatun kaltaisia tapauksia on raportoitu alueella viime päivinä useita.

Eräs sarjamurtautuja jäi kiinni kontulassa 12. heinäkuuta. Kyseinen henkilö on ollut kiinnijäämispäivästä lähtien tutkintavankeudessa. Nyt esimerkiksi Tapanilassa murtoja tekevä henkilö on siis eri.

– Pelkästään Kulosaaresta on kesäkuun alusta lähtien tullut 37 rikosilmoitusta automurroista. Sen jälkeen, kun Kontulassa kiinni jäänyt mies vangittiin, ilmoituksia on tullut vain kolme. Vaikuttaa siis siltä, että lähes kaikissa tapauksissa kyseessä on ollut juuri tämä samainen henkilö, Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Tom Packalén kertoo.

Autoista on viety lähinnä pikkutavaraa, kuten luottokortteja. Murtojen sarja automäärällä mitattuna on kuitenkin Packalénin mukaan poikkeuksellista.

– Rasittavaa tässä on se, että autoille tehdyt vahingot ovat olleet saavutettuun hyötyyn nähden suuria. Ne ovat työllistäneet poliisia, joten on hyvä, että tekijäksi epäilty on nyt saatu kiinni.