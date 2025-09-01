HU: Korkeasaari myi 490 euron hintaisia lippuja, näin kävi

Korkeasaari on kesäkuusta lähtien kaupitellut kalleimmillaan 490 euroa maksavia elämyspaketteja. Hintaan kuuluu eläintarhan tavallisen sisäänpääsyn lisäksi eläinten hoitotoimien seuraamista läheltä.

Korkeasaari kertoo sivuillaan, että esimerkiksi tiikerielämyksessä vieraillaan amurintiikereiden hoitotilassa sekä viedään virike tiikeritarhaan yhdessä eläintenhoitajan kanssa. Ilmoituksessa korostetaan, että tiikerien kanssa ei olla yhtä aikaa samassa tilassa.

Helsingin Uutisten mukaan uudet elämyspaketit ovat osoittautuneet suosituksi ja niitä aiotaan jatkaa.

– Toistaiseksi suosituimpia elämyksiä ovat olleet tiikereiden ja pikkuapinoiden hoitaminen, eläintarhan markkinointipäällikkö Susanna Silvonen sanoo.

Elämyksessä eläimet pääsee näkemään läheltä, mutta niitä ei pääse koskemaan. Elämysvierailu varataan etukäteen ja mukaan mahtuu enintään kolme henkilöä. Pakettien hinnoista 50 euroa lahjoitetaan eläinsuojelutyöhön.

Normaali sisäänpääsymaksu Korkeasaareen on aikuisilta 29 euroa ja lapsilta 20 euroa.