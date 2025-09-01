Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Amurintiikeri Helsingin Korkeasaaressa. Eläintarhan myymistä elämyspaketeista etenkin tiikerielämys on ollut suosittu. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

HU: Korkeasaari myi 490 euron hintaisia lippuja, näin kävi

  • Julkaistu 01.09.2025 | 13:20
  • Päivitetty 01.09.2025 | 13:20
  • Eläimet
Elämyspaketissa pääsee esimerkiksi vierailemaan tiikerin hoitotilaan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Korkeasaari on kesäkuusta lähtien kaupitellut kalleimmillaan 490 euroa maksavia elämyspaketteja. Hintaan kuuluu eläintarhan tavallisen sisäänpääsyn lisäksi eläinten hoitotoimien seuraamista läheltä.

Korkeasaari kertoo sivuillaan, että esimerkiksi tiikerielämyksessä vieraillaan amurintiikereiden hoitotilassa sekä viedään virike tiikeritarhaan yhdessä eläintenhoitajan kanssa. Ilmoituksessa korostetaan, että tiikerien kanssa ei olla yhtä aikaa samassa tilassa.

Helsingin Uutisten mukaan uudet elämyspaketit ovat osoittautuneet suosituksi ja niitä aiotaan jatkaa.

– Toistaiseksi suosituimpia elämyksiä ovat olleet tiikereiden ja pikkuapinoiden hoitaminen, eläintarhan markkinointipäällikkö Susanna Silvonen sanoo.

Elämyksessä eläimet pääsee näkemään läheltä, mutta niitä ei pääse koskemaan. Elämysvierailu varataan etukäteen ja mukaan mahtuu enintään kolme henkilöä. Pakettien hinnoista 50 euroa lahjoitetaan eläinsuojelutyöhön.

Normaali sisäänpääsymaksu Korkeasaareen on aikuisilta 29 euroa ja lapsilta 20 euroa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)