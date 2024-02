HS: Vantaan ulkomaalaisista ennätysmäärä työttömänä

Heikko taloustilanne erityisesti rakennusalalla heijastuu Vantaalla ulkomaalaisten työttömyytenä, kertoo Helsingin Sanomat. Kasvanut työttömyys koskee erityisesti Itä-Euroopasta ja Baltiasta kotoisin olevia. Asia käy ilmi työ-ja elinkeinoministeriön tilastosta. Vantaan kaupungin omissa luvuissa näkyy vieraskielisten työttömien määrä, mihin sisältyy myös vieraskieliset Suomen kansalaiset.

Vieraskielisiä työttömiä työnhakijoita oli Vantaalla tammikuussa 7239, joista 5000 on työ- ja elinkeinoministeriön tilaston mukaan ulkomaalaisia. Ministeriön mukaan kyseinen luku on Vantaalla ennätyksellinen. Väkilukuun suhteutettuna vieraskielisten työttömyys on muuta pääkaupunkiseutua korkeampaa.

Kaupungin työttömyys erityisesti vieraskielisten osalta nousi jyrkästi viime syksynä. Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen uskoo itse, että pohja on jo ohitettu.

– Suomen 15 suurimman kaupungin vertailussa Vantaan työttömyysaste oli tammikuussa vähän keskiverron paremmalla puolella, 12,2 prosenttia, Timonen kommentoi lehdelle.

Myös Timonen arvioi, että juuri rakennusalan ahdinko on suurin syy kaupunkia vaivaavaan työttömyyteen. Alalla lomautetuista kolme neljästä ja työttömäksi jääneistä yli puolet on vieraskielisiä, hän kertoo HS:lle.

Akuuttia työttömyyttä suurempana riskinä Timonen pitää sitä, että alan työntekijät muuttavat Vantaalta pois. Suhdanteen kääntyessä kasvuun rakentajia tarvitaan taas.

– Vantaa on kasvava kaupunki, ja pitkän ajan tarkastelussa tarvitsemme näitä ihmisiä. Rakentaminen jatkuu; meillä on työvoimatarpeita monella alalla, hän sanoo.