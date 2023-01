HS: Turvallisuusalan yrityksessä useita rikoksista tuomittuja

Turvallisuusalan yritys Securitaksen palveluksessa olleilla järjestyksenvalvojilla ja vartijoilla on useita tuomioita väkivaltarikoksista viime vuosina pääkaupunkiseudulla, ilmenee Helsingin Sanomien tekemästä selvityksestä.

Selvityksessä löytyi neljä rikostuomiota, joissa Securitaksen työntekijät ovat saaneet pahoinpitelyistä ja vammatuottamuksesta lainvoimaisen langettavan tuomion 2020–2022. Kaikki tapaukset liittyvät heidän työtehtäviinsä.

Yhdessä tapauksessa vartija on kieltänyt romanitaustaista henkilöä menemästä kauppaan, sillä kaupassa oli samaan aikaan muitakin romaneja. Henkilö on mennyt kauppaan muiden romaneiden poistuttua, jolloin vartija on sumuttanut kaasua hänen kasvoilleen. Toisessa tapauksessa vartijan tehtävissä ollut on potkaissut häiriötä aiheuttaneen nuorisoporukan 13-vuotiasta jäsentä reiteen.

Kahdessa muussa tapauksessa on ollut kyse näpistyksestä tai varkaudesta seuranneesta kiinniottotilanteesta.

Lisäksi kaksi Securitaksen järjestyksenvalvojan työssään saamaa pahoinpitelysyytettä on hylätty. Toinen rikossyyte hylättiin Helsingin hovioikeudessa 2019 ja toinen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa 2018.

Kaikki selvityksessä esiin tulleet tapahtumat ovat saaneet alkunsa kaupoissa tai kauppakeskuksissa Helsingin seudulla.

Aiemmassa HS:n tekemässä selvityksessä ilmeni, että myös Avarn Securityn palkkalistoilla on useita väkivaltarikoksista tuomittuja. Edes lainvoimainen tuomio ei ole aina estänyt heitä jatkamasta järjestyksenvalvojan tai vartijan tehtävissä.

Turvallisuusalan yhtiöihin liittyvät väärinkäytökset ovat olleet runsaasti esillä viime viikkoina. Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti viime joulukuussa tutkivansa pahoinpitelykokonaisuutta, jossa ainakin kuutta samassa yrityksessä järjestyksenvalvojana työskentelevää henkilöä epäillään useista eri asteisista pahoinpitelyistä pääkaupunkiseudun alueella.

Lisäksi viime lauantaina kauppakeskus Isossa Omenassa Espoossa kuoli nainen vartijoiden kiinniottotilanteen yhteydessä. Poliisi tutkii tapausta.

