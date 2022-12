HS: Järjestyksenvalvojina useita väkivaltarikoksista tuomittuja

Turvallisuusalan yritys Avarn Securityn palkkalistoilla on ollut useita järjestyksenvalvojia, joilla on lainvoimaisia tuomioita väkivaltarikoksista. Asia ilmenee Helsingin Sanomien tekemästä selvityksestä.

Yritys on ollut julkisuudessa runsaasti esillä sen jälkeen, kun poliisi tiedotti tutkivansa väkivaltarikosten kokonaisuutta, jossa kuutta Avarn Securitylla työskennellyttä järjestyksenvalvojaa epäillään työajalla asiakkaisiin kohdistetuista pahoinpitelyistä. Avarn Security on kertonut päättäneensä kaikkien asiaan osallisten järjestyksenvalvojien työsuhteet.

HS:n selvityksen mukaan asianosaisilla järjestyksenvalvojilla ei ole aiempaa rikostaustaa, mutta usealla heidän kollegallaan on. HS:n selvityksen perusteella ainakin viidellä Helsingin seudun juna-asemia valvoneella Avarn Securityn palkkalistoilla olleella järjestyksenvalvojalla tai vartijalla on lainvoimainen väkivaltarikostuomio.

Lainvoimaisista tuomioista kaksi on saatu työtehtävissä käytetystä väkivallasta ja kolme työajan ulkopuolella käytetystä väkivallasta. Asianosaiset järjestyksenvalvojat ovat tapauksesta riippuen joko jatkaa järjestyksenvalvojana tai heidät on myöhemmin palkattu yrityksen palvelukseen.

Heidän lisäkseen yrityksen palkkalistoilla on useita järjestyksenvalvojia, jotka ovat saaneet syytteitä väkivaltarikoksista. Osa syytteistä on kaatunut oikeudessa tai ne on sovittu oikeussalien ulkopuolella. HS:n mukaan osa syytteistä on vasta käsittelyvaiheessa.

Selvityksessä ovat mukana rikossyytteet, jotka on nostettu vuoden 2010 jälkeen. Osassa tapauksissa järjestyksenvalvojan lisäksi syytteen on saanut myös järjestyksenvalvojaa pahoinpidellyt henkilö.

Avarn Securityn toimitusjohtaja Niclas Sacklén ei kommentoi HS:lle yksittäisiä tapauksia, mutta sanoo, että yrityksellä on nollatoleranssi väkivallan suhteen. HS:n selvityksessä ilmenee, että osassa tapauksista yritys on ollut tietoinen työntekijöihinsä kohdistuneista rikosepäilyistä jo esitutkintavaiheessa.

Järjestyksenvalvojaksi pääsemiseksi edellytetään täysi-ikäisyyttä ja soveltuvuutta tehtävään. Luvan myöntää alueen poliisilaitos. Poliisi voi evätä järjestyksenvalvojan luvan, jos henkilö ei täytä enää vaadittuja edellytyksiä.

HS:n selvityksen mukaan käytännössä edes väkivaltarikoksesta saatu rikostuomio ei johda järjestyksenvalvojan luvan perumiseen, vaan useissa tapauksissa tuomittu saa jatkaa järjestyksenvalvojana. Järjestyksenvalvojan lupa annetaan viideksi vuodeksi kerrallaan, joten väkivaltarikoksista saadut tuomiot tulevat ilmi vähintään seuraavaa lupaa haettaessa.

