HS: Suomen ja Viron välinen sähkökaapeli pois käytöstä elokuun loppuun asti

Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtokaapeli on pois käytöstä jopa elokuun loppuun saakka, uutisoi Helsingin Sanomat.

Estlink 2 -nimisessä kaapelissa havaittiin vika 26. tammikuuta. Tuolloin arvioitiin, että yhteys olisi pois käytöstä muutaman viikon tai jopa muutaman kuukauden. Helmikuun puolivälissä vian korjaamisen sanottiin venyvän maaliskuun lopulle asti. Uusimman arvion mukaan korjaus kestää noin puoli vuotta.

Fingridin yksikön päällikkö Kimmo Nepolan mukaan pitkä korjausaika johtuu monesta tekijästä. Yksi tekijä on vian hankala sijainti kaapelissa Itä-Viron Aserissa ranta-alueella.

– Vikapaikka on äärimmäisen hankalalla maaosuudella aivan rannan tuntumassa. Paikka on jyrkkä, maaperä on haastava, Nepola sanoo Helsingin Sanomille.

Korjaaminen vaatii Nepolan mukaan erityiskalustoa. Itse kaapeli on erikoiskaapeli, jonka korjaaminen onnistuu vain alkuperäiseltä kaapelin valmistajalta, norjalaiselta Nexans-yhtiöltä.

– Se on vaativaa sähkötekniikkaa, sähkökenttien hallintaa ja eristyslujuuksia. Sitä ei voi kuka tahansa tulla korjaamaan, Nepola toteaa.

Nepolan mukaan vian juurisyytä ei toistaiseksi tiedetä varmasti, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan vika ei johtunut ulkopuolisesta tekijästä, kuten sabotaasista.

Lopullinen syy vikaan selviää vasta, kun kaapeli on katkaistu ja viety tarkastettavaksi.

Sähkökaapeliyhteyden pitkä katkos ei vaikuta Suomen sähköjärjestelmän toimivuuteen, sillä pääasiallinen vientisuunta on Viroon. Siellä tosin hinnat voivat nousta.

Kokonaispituudeltaan noin 170 kilometrin mittaisen Eastlink 2:n siirtokapasiteetti on yli 650 megavattia. Esimerkiksi Olkiluodon kolmas yksikkö voi tuottaa sähköä 1 600 megawatin teholla.