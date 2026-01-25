HS: SDP ei tiedä miten häirikköedustajia voisi rangaista

SDP ei tiedä miten sen pitäisi toimia sen mahdollisten eduskunnan häirintäkohuun liitettyjen kansanedustajien seuraamusten kanssa. Helsingin Sanomien tavoittaman SDP:n eduskuntaryhmän pääsihterin Rami Lindströmiin mukaan nyt käsillä olevan mukaista tilannetta ei ole koskaan tulkittu ryhmän sääntöjen valossa.

Häirintäkohuun on liitetty demariedustajat Marko Asell, Kim Berg ja Jani Kokko.

Yksittäisten häirintätapausten käsittely kuuluu ryhmäkanslian toimivaltaan. SDP:n ryhmän jäsenien käytöksestä säännöissä mainitaan vain, että sen on oltava muita ryhmän jäseniä kohtaan ”toverillista” ja ”vastuullista”.

HS tiedusteli pääsihteeri Lindströmiltä, mikäli ryhmän jäsenien käytettävissä on prosessia, jolla se voisi arvioida sitä, onko sen jäsen toiminnallaan rikkonut ryhmän sääntöjä ahdistelemalla ryhmän työntekijää.

– Ryhmä tulkitsee itse omia sääntöjään. Toistaiseksi tällaista tilannetta ei ole tullut eteen, joten tulkintaa ei ole tehty, Lindström kertoo vastauksessaan.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ovat vakuuttaneet, etteivät he ole olleet käsitellyistä tapauksista tietoisia ennen niiden tulemista julkisuuteen.

– Tämäntyyppiset asiat käsitellään nimenomaan työntekijöiden kesken. Ensin työntekijöiden kanssa, ja sitten tarvittaessa myös edustajan kanssa, Lindström kuvaili prosessia perjantaina.

Ryhmäpuheenjohtaja Tuppurainen ei osannut ottaa kantaa siihen, onko yksittäisistä häirintätapauksista seuraamuksien antaminen sellaiseen syyllistyneiden omalla vastuulla vai onko ryhmän mahdollista ottaa asiaa käsiinsä.

– Tämä kaikki käydään läpi nyt käynnistettävän selvityksen tulosten perusteella, Tuppurainen avaa HS:lle.

– Olemme nyt päättäneet tehdä perusteellisen selvityksen, jonka perusteella teemme johtopäätökset prosessien selkeyttämis- ja uudistustarpeista.

Ryhmän sääntöjen mukaan Tuppuraisen tehtävänä on muun muassa ohjata ja valvoa ryhmäkanslian toimintaa. Henkilöstöasioihin ohjaus- ja valvontavalta ei ole kuitenkaan Lindströmin mukaan ulottunut.

– Jatkossa kun arvioimme epäasiallisen käytöksen prosesseja, tämä asia täytynee harkita uudestaan, Lindström toteaa.