Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja eduskuntaryhmän pääsihteeri Rami Lindström. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

HS: SDP ei tiedä miten häirikköedustajia voisi rangaista

  • Julkaistu 25.01.2026 | 15:35
  • Päivitetty 25.01.2026 | 15:52
  • Häirintä, Politiikka
Pääoppositiopuolueen kolme kansanedustajaa on liitetty eduskunnan häirintäkohuun.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

SDP ei tiedä miten sen pitäisi toimia sen mahdollisten eduskunnan häirintäkohuun liitettyjen kansanedustajien seuraamusten kanssa. Helsingin Sanomien tavoittaman SDP:n eduskuntaryhmän pääsihterin Rami Lindströmiin mukaan nyt käsillä olevan mukaista tilannetta ei ole koskaan tulkittu ryhmän sääntöjen valossa.

Häirintäkohuun on liitetty demariedustajat Marko Asell, Kim Berg ja Jani Kokko.

Yksittäisten häirintätapausten käsittely kuuluu ryhmäkanslian toimivaltaan. SDP:n ryhmän jäsenien käytöksestä säännöissä mainitaan vain, että sen on oltava muita ryhmän jäseniä kohtaan ”toverillista” ja ”vastuullista”.

HS tiedusteli pääsihteeri Lindströmiltä, mikäli ryhmän jäsenien käytettävissä on prosessia, jolla se voisi arvioida sitä, onko sen jäsen toiminnallaan rikkonut ryhmän sääntöjä ahdistelemalla ryhmän työntekijää.

– Ryhmä tulkitsee itse omia sääntöjään. Toistaiseksi tällaista tilannetta ei ole tullut eteen, joten tulkintaa ei ole tehty, Lindström kertoo vastauksessaan.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ovat vakuuttaneet, etteivät he ole olleet käsitellyistä tapauksista tietoisia ennen niiden tulemista julkisuuteen.

– Tämäntyyppiset asiat käsitellään nimenomaan työntekijöiden kesken. Ensin työntekijöiden kanssa, ja sitten tarvittaessa myös edustajan kanssa, Lindström kuvaili prosessia perjantaina.

Ryhmäpuheenjohtaja Tuppurainen ei osannut ottaa kantaa siihen, onko yksittäisistä häirintätapauksista seuraamuksien antaminen sellaiseen syyllistyneiden omalla vastuulla vai onko ryhmän mahdollista ottaa asiaa käsiinsä.

– Tämä kaikki käydään läpi nyt käynnistettävän selvityksen tulosten perusteella, Tuppurainen avaa HS:lle.

– Olemme nyt päättäneet tehdä perusteellisen selvityksen, jonka perusteella teemme johtopäätökset prosessien selkeyttämis- ja uudistustarpeista.

Ryhmän sääntöjen mukaan Tuppuraisen tehtävänä on muun muassa ohjata ja valvoa ryhmäkanslian toimintaa. Henkilöstöasioihin ohjaus- ja valvontavalta ei ole kuitenkaan Lindströmin mukaan ulottunut.

– Jatkossa kun arvioimme epäasiallisen käytöksen prosesseja, tämä asia täytynee harkita uudestaan, Lindström toteaa.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)