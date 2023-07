HS: Sauli Niinistö kiitti Joe Bideniä tuesta

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö ovat tavanneet Presidentinlinnassa. Paikalle on parhaillaan saapumassa Pohjoismaiden pääministereitä.

Presidenttien varsinainen tiedotustilaisuus alkaa kello 17.30, Yle seuraa tilaisuutta kello 16.45 alkavassa lähetyksessään. Helsingin Sanomat kertoo kuitenkin presidenttien keskustelusta välitetyn lyhyen otteen julkisuuteen tapaamisen aluksi.

– On suuri ilo toivottaa sinut tervetulleeksi Suomeen. Ja jatkan kiittämällä sinua suuresta tuestasi sinä aikana, kun Suomi oli astumassa uuteen aikaan turvallisuuspolitiikkansa kanssa, Niinistö sanoi Bidenille tapaamisen aluksi.

Niinistö kehui myös Bidenin toimintaa Naton huippukokouksessa Vilnassa, johon Suomi osallistui ensimmäistä kertaa sotilasliiton täysjäsenenä.

Biden muisteli puolestaan Niinistölle sitä, kun Niinistö Washingtonin vierailullaan kysyi, tukisiko Yhdysvallat Suomen Nato-jäsenyyttä.

– Kesti minulta noin kolme sekuntia sanoa ’kyllä'”, Biden kertoi.

Tämän jälkeen Biden toisti HS:n mukaan jo tutuksi tulleen toteamuksensa siitä, kuinka Venäjä halusi suomettuvan Naton, mutta sai tosiasiassa natottuvan Suomen.

The warmest welcome to Finland, @POTUS. pic.twitter.com/MJMsJ2x2OC

— Sauli Niinistö (@niinisto) July 13, 2023