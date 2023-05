HS: Psykiatrien työhön vaaditaan radikaalia muutosta

HUS-yhtymän psykiatrian toimialajohtaja Jesper Ekelund sanoo Helsingin Sanomille, että Suomessa on kansainväliseen tasoon verrattuna runsaasti psykiatreja, mutta määrä ei siltikään riitä Suomessa tarvittavien psykiatrien virkojen täyttämiseen.

Ekelund vaatii, että hyvinvointialueet, sosiaali- ja terveysministeriö, valvovat viranomaiset ja Kela alkavat katsomaan kokonaisuutta pelkän oman organisaationsa sijaan. Hän sanoo, että työnkuvaan tulee tehdä radikaaleja muutoksia.

– Suomen järjestelmä on luonut umpikujan, jossa psykiatreilla on liikaa tehtäviä. Heitä ei riitä tehtäviin, jotka heille on annettu. Työnkuva on nyt laaja ja vaativa. Esimerkiksi Kela edellyttää psykiatrin lausuntoa monenlaisiin etuuksiin. Se työllistää paljon, hän toteaa.

Ekelund kertoo, että kokeneetkin psykiatrit kertovat käyttävänsä jopa 70 prosenttia työajastaan lausuntoihin.

Samaan asiaan ovat törmänneet Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatrian toimialajohtaja Hanna-Mari Alanen ja Turun yliopistollisen keskussairaalaan psykiatrian tulosryhmäjohtaja Jyrki Heikkilä.

– Pirkanmaalla on ostettu psykiatrien työtä ostopalveluina, eläkkeeltä on tullut psykiatreja urakoimaan lausuntoja ja on aloitettu lauantaipoliklinikoita. Mutta ei se riitä. Yksi hyvinvointialue ei näitä ongelmia voi yksin ratkoa. Tarvitaan yhteisiä, isoja, radikaaleja muutoksia, Alanen kertoo HS:lle.

– Psykiatrit ovat lausuntoautomaatteja, Heikkilä jatkaa.