HS: Professorin mukaan Helsinkiin pitäisi rakentaa enemmän

Helsinkiin on rakennettu liian vähän, sanoo Aalto-yliopiston kaupunkitaloustieteen professori Tuukka Saarimaa Helsingin Sanomissa. Vaikka Helsingin useat rakennushankkeet herättävät myös arvostelua, ei mikään professorin mukaan viittaa siihen, että pääkaupunkiin olisi rakennettu liikaa. Rakennusmaata riittää, jopa kantakaupungissa, Saarimaa sanoo.

Helsinkiin valmistuu uusia asuntoja 8 000:n vuositahtia. Professori Saarimaa lisäisi rakentamista alueilla, joilla neliöhinnat ovat kalliita. Kunhan asuntojen myyntihinta ylittää rakentamisen kustannukset, ei uusien asuntojen rakentamista pidä lopettaa.

– Idea on se, että kannattaa rakentaa sellaista, mitä ihmiset haluavat, Saarimaa sanoo.

Rakentamatta jättämisellä on myös sosiaaliset seurauksensa, Saarimaa toteaa, sillä kalliin asumisen ja köyhyyden välillä on yhteys. Helsinki kasvaa jatkuvasti, vaikka asunto pääkaupungissa on jo nyt kallis. Professori ei myöskään allekirjoita ajatusta siitä, että Helsingin kasvua kuuluisi rajoittaa.

– Väkiluvun kasvu hyödyttää koko Suomea. Työvoima on tuottavampaa isossa kaupungissa, ja palkat voivat olla korkeampia, koska tuottavuus on parempi.

Helsingin kasvun ei tarvitse tapahtua lähiluonnon kustannuksella, ja viheralueitakin kaupungissa Saarimaan mielestä tarvitaan. Huoli lähiluonnosta on professorin mukaan usein ”aitoa”, mutta myös talous voi vaikuttaa ihmisten näkemyksiin rakentamisesta.

– Asunto on yleensä ihmisten tärkein sijoituskohde, ja asunnon arvo laskee, jos tarjontaa lisätään. Se on hyvä syy vastustaa lisärakentamista, Saarimaa sanoo.