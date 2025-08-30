Verkkokauppa.com on muuttanut toimistotyöntekijöitään koskevia etätyölinjauksiaan. Aiheesta kertoo Helsingin Sanomat.

Aiemmin lähitöissä piti olla yhdestä kahteen päivää joka toinen viikko. Uudistuksen myötä työntekijöiden edellytetään olevan toimistolla kaksi kertaa viikossa, kertoo yrityksen henkilöstöjohtaja Satu Berlin.

– Etätyö on edelleen tärkeä elementti tuomaan joustoa työ- ja muun elämän välillä. Mutta uudella linjauksella halutaan edistää esimerkiksi tiimien välistä yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja myös työkyvyn johtamista, hän kommentoi Helsingin Sanomille.

Uudistus koskee noin 250:tä työntekijää.

Uusi linjaus on herättänyt vastustusta työntekijöissä. Linkedin-palveluun on ilmaantunut poikkeuksellisen paljon Verkkokauppa.comin työntekijöiden työnhakuilmoituksia, joissa he kertovat olevansa ”avoimia uudelle työlle”.

Toisaalta osa työntekijöistä on ollut tyytyväisiä siihen, että toimistolla on enemmän ihmisiä paikalla, kertoo Berlin.

Etätyölinjauksia on uudistettu monella työpaikalla. Koronapandemian myötä monet yritykset siirtyivät nopeasti täyteen etätyöhön, mutta pandemian hävittyä monet organisaatiot ovat alkaneet vaatia työntekijöitään takaisin työpaikoille.

Sama ilmiö on nähtävillä globaalisti. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset Amazon, Apple, viestipalvelu X ja JPMorgan Chase -pankki vaativat jatkossa työntekijöitään enemmän toimistolle. Osa on luopunut etätöistä kokonaan.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen huomauttaa, että lähityöllä on laajempiakin kansantaloudellisia merkityksiä, kun ihmiset saapuvat kaupunkien keskustoihin ja elävöittävät kaupunkia ostaen samalla tuotteita ja palveluita.