HS: Pörssisähkön alkuvuoden hintapiikki on syönyt viime vuoden säästöt

Pörssisähkön alkuvuoden hintapiikki on monin paikoin syönyt viime vuoden aikana kertyneet säästöt verrattuna kiinteään sopimukseen, kertoo Helsingin Sanomien vertailu.

HS vertaili sähkönkulutusta ja sopimustyyppejä kolmella eri asunto- ja kulutusesimerkillä. Vaihtoehtona oli joko pörssisähkö tai kiinteä sopimustyyppi.

Vertailu tehtiin tammikuun 2025 ja helmikuun alun 2026 välillä. Vertailun hinnoissa ei ole mukana kuukausimaksua ja sähkönsiirtomaksua.

Kaikissa tapauksissa pörssisähkö olisi tullut kiinteää sopimusta halvemmaksi viime vuonna.

Puurakenteisessa sähköllä lämpiävässä paritalossa (23400 kilowattitunnin vuosikulutus) pörssisähkö olisi tullut viime vuonna lähes 600 euroa kiinteää sopimusta halvemmaksi. Kiinteän sopimuksen hinnaksi on oletettu 7,99 senttiä kilowattitunnilta, josta hinta nousee sopimuksen uusiutumisen myötä 8,84 senttiin.

Vuoden viiden ensimmäisen viikon aikana pörssisähkö on maksanut puurakenteisessa talossa noin 700 euroa eli vajaat 400 euroa kiinteähintaista sopimusta enemmän. Näin olleen kaksi kolmasosaa viime vuoden ”säästöistä” on jo syöty.

Kaukolämmitteisessä 82 neliön rivitalossa (7100 kilowattitunnin vuosikulutus) pörssisähkö olisi ollut viime vuonna reilut 100 euroa kiinteää sopimusta halvempi. Alkuvuoden viiden viikon aikana pörssisähkö on maksanut noin 90 euroa kiinteää sopimusta enemmän..

Myös kaukolämmitteisessä 91 neliön kerrostalossa (4560 kilowattitunnin vuosikulutus) alkuvuoden hintapiikki pörssisähkössä on syönyt viime vuoden ”säästön”. Pörssisähkö tuli viime vuonna 55 euroa halvemmaksi, mutta alkuvuoden viiden ensimmäisen viikon aikana tuo hintaero on otettu kiinni.

Pörssisähkön hinta on ollut huomattavan korkealla alkuvuodesta pitkän pakkasjakson ja tuulivoiman alhaisen tuotantomäärän mukaan.

Maanantaina pörssisähkön keskihinta on 21,14 senttiä kilowattitunnilta, ja sähkö on kalleimmillaan kello 18-19 välillä (30,50 senttiä kilowattitunnilta).