HS: Peukku-huumetta torjutaan rahalla

Muuntohuume alfa-pvp:n eli peukun aiheuttamien ongelmien ratkomiseen on varattu kaksi miljoonaa euroa Helsingin budjetissa vuonna 2026. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Helsinkiin on vireillä myös päihteiden käyttäjien päiväkeskuksen perustaminen. Tulevaa budjettia käsittelee kaupunginhallitus. Lopulta sen hyväksyy valtuusto marraskuussa.
Iltalehti kertoi elokuussa, että joidenkin mielestä Helsinki on muuttunut ”zombiviidakoksi”. Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina pääkirjoituksessaan, että Helsingissä olisi alueita johon ”kukaan ei enää halua”. Maanantaina HS kertoi, että vastasyntyneitäkin pitää Helsingissä vieroittaa huumeista.