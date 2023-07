HS: Pelikoneisiin hävitty summa putosi satoja miljoonia euroja

Veikkauksen kanava- ja myyntijohtaja Jari Heino toteaa Helsingin Sanomille, että pelikoneiden uudistuksilla on ollut vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.

Pelikoneiden pelaaminen on vähentynyt viime vuosina merkittävästi. Pelaajien automaatteihin häviämä summa, pelikate, on pudonnut vuoden 2019 550 miljoonasta eurosta 125 miljoonaan euroon. Pelaamisen väheneminen on puolestaan saanut kauppiaat poistamaan koneita kaupoistaan.

Vuoden 2019 jälkeen Veikkaus on ottanut käyttöön erilaisia pelaamisen vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä, kuten pakollisen tunnistautumisen ja pelaajakohtaiset tappiorajat sekä vähentänyt koneiden määrää.

– Rahapeliliiketoiminta on maailmanlaajuisesti isossa murroksessa ja oli vääjäämätöntä, että Veikkauksen tuli tehdä iso vastuullisuusuudistus. Se on vaikuttanut meidän liiketoimintaamme, mutta muutos on ollut tarpeellinen, Heino sanoo HS:lle.

Veikkauksella on jäljellä vajaat 9 000 hajasijoitettua automaattia 4 500 myyntipaikassa. Veikkaus maksaa niiden sijoittamisesta korvausta myyntipaikoille eli ”asiamiehille”. Korvausta maksetaan keskimäärin yli 4 000 euroa vuodessa myyntipaikkaa kohden.

– Totta kai kysynnän vähentyminen peliautomaateilla on vaikuttanut myös asiamiesten liiketoimintaan negatiivisesti. Tästä on saatu heiltä ja kaupparyhmiltä palautetta.