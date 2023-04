HS: Nuorten väkivaltavideot leviävät somessa – poliisi penää vanhempien vastuuta

Poliisin mukaan sosiaalisessa mediassa leviävät väkivaltavideot ovat yleistyneet. Aiheesta kertoo Helsingin Sanomat.

Helsingin poliisin vanhempi konstaapeli Susanna Maran mukaan ilmoituksia väkivaltavideoista tulee joka viikko. Uhri ja tekijä yleensä tuntevat toisensa ja videolla voi esiintyä myös sivullisia.

– Videoilla kuvattu uhri ei ole yleensä sattuman­varaisesti valittu, vaan hyvin usein tilannetta on edeltänyt jotain, millä kiusaaminen ikään kuin oikeutetaan. Esimerkiksi aikaisempaa uhkailua, riitaa, haukkumista tai kiusaamista, Mara sanoo.

Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisolääkäri Miila Halonsaari näkee nuorten toiminnan johtuvan vielä kehittyvistä empatiataidoista sekä puuttuvasta elämänkokemuksesta. Nuoret kaipaisivat aikuisten tukea.

– Kun kokemuksia on vähän, on myös vähän ymmärrystä siitä, miltä toisesta ihmisestä tuntuu, jos toimi niin tai näin. Ei ole ehkä kokenut tai omassa elämässään joutunut näkemään siitä, minkälaista kärsimys voi olla ja minkälaista kärsimystä voi toiselle aiheuttaa, Halonsaari sanoo.

Kaverisuhteet ovat usein keskeinen syy myös monenlaiselle häiriökäyttäytymiselle.

– Joskus kaveriporukkaan kuulumisella on merkilliset säännöt. Se, että saa pitää kaverinsa, edellyttää sitä, että täytyy osallistua joihinkin pöllöihin tekoihin tai ainakin sivustaseuraajana allekirjoittaa, että se mitä tehdään, on ok, Halonsaari sanoo.

Kiusaamista ja väkivaltaa pyritään kitkemään kouluissa, mutta myös vanhemmilta penätään vastuuta.

Halonsaari toivoo, että vanhemmat seuraisivat, missä porukoissa oma nuori liikkuu sekä mitä sosiaalisen median kanavia nuorilla on käytössä.

– Entistä nuoremmat saavat vapaasti kuluttaa somea ja tuottaa sinne materiaalia ja katsoa sitä, Mara sanoo.